A Sanremo tre eventi gratuiti per tutti gli Over 65: aperti a tutti i Senior per garantire loro socialità

Si inizia venerdì alle ore 15 con l’arrivo di Babbo Natale dell'Amico Elfo. Tutti i Nonni e i loro nipotini possono partecipate in via Anselmi a Sanremo per consegnare la propria letterina.

La festa continua venerdì 30 alle 16 quando la struttura ospiterà il gruppo musicale 'Come una volta'. Pronti a ricordare, ballare e cantare le migliori canzoni degli anni '60 e '70. Si termina poi giovedì 5 gennaio alle 16 con un’avvincente sfida: 'Over 65 Vs Scout'. Infatti, gli Scout di Arma di Taggia hanno aperto una sfida agli Over 65 a colpi di giochi di gruppo.

“Siamo molto contenti - dichiara Marino Augusta, Over Manager a Sanremo - di continuare ad aprire la nostra struttura agli Ospiti non residenti perché per noi la socialità è un mantra. Facciamo sì che i nostri Ospiti e gli Over 65 di Sanremo e di tutte le zone limitrofe possano coltivare nuove amicizie”.

Gli eventi, la cui partecipazione è gratuita, si svolgeranno in Via Anselmi, 3 presso l’Over Senior Residence Sanremo.

L’Over Senior Residence Sanremo sorge dove un tempo vi era il tribunale ed oggi è un luogo per anziani autosufficienti o con qualche limitazione dove poter vivere e non invecchiare.