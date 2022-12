Sanremo: Freddy Colt Swingtet in concerto al Palafiori, allo ‘Swing Corner’ l’ultimo omaggio alla musica di Bruzzone

Dopo l’ottimo esordio di domenica scorsa, con gli applausi meritati dal quintetto jazz di Luciano Capurro, prosegue con il secondo appuntamento lo “Swing Corner of Christmas”, iniziativa giunta alla sua nona edizione.

Venerdì prossimo alle 16.30, sotto il portico del Palafiori di Corso Garibaldi, si terrà il concerto del 'Freddy Colt Swingtet', un quartetto con la partecipazione della chitarra solista di Riccardo Anfosso, blasonato jazzista intemelio, del contrabbasso di Giuliano Raimondo e della batteria di Marcello Repola.

Questa volta non verranno riproposti grandi classici d’Oltreoceano, bensì un originale repertorio di “Swing d’Autore”. L’ispirazione della terra di Liguria, ma non solo, aveva conquistato un giovane matuziano di nome Nicodemo Bruzzone, per tutti “Demo”. Tra gli anni ’40 e ’50 dalla sua penna sono scaturite belle melodie, idee e ritmi oggi riprese dal vecchio allievo Freddy Colt nel repertorio intitolato “Demo Bruzzone’s Songbook”. Brani jazzati, motivi swing, fox-trot, charleston, blues, ballads e bossanova permettono di scoprire la variegata vena artistica del Maestro Bruzzone proprio in chiusura di un anno in cui si è celebrata con diverse iniziative in città la ricorrenza del Centenario della sua nascita (1922-2022). Da ricordare che la musica di Bruzzone è stata apprezzata da importanti musicisti come Alfred Hause in Germania, e in Italia da Stefano Bollani e Carlo Aonzo, che ne hanno magistralmente interpretato alcuni brani dal vivo e su disco.

Lo Swing Corner of Christmas è organizzato dal Centro Studi Musicali “Stan Kenton” con il determinante sostegno del Comune di Sanremo, Assessorato al Turismo, e il patrocinio della Fondazione “Lelio Luttazzi”.