Sanremo, Festival della Canzone Cristiana: Venturi rende noti i nomi dei 22 cantanti

Come da regolamento, il 15 dicembre si sono chiuse le iscrizioni alla seconda edizione del Sanremo Cristian Music Festival, Festival della Canzone Cristiana 2023 - www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it -, che si svolgerà a Sanremo dal 9 all'11 febbraio 2023, in concomitanza con la settantreesima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Il Festival della Canzone Cristiana ha ottenuto il Patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Imperia e della S. I. A. E. Società Italiana Autori e Editori.

Sarà un Festival nel Festival, una staffetta musicale tra la musica leggera del Festival della Canzone Italiana, diretto da Amadeus e la Christian Music del Festival della Canzone Cristiana, ideato dal cantautore Fabrizio Venturi, Direttore artistico dello stesso, il quale, nelle ultime ore, ha resi noti alla stampa i nomi dei 22 artisti in gara e anche il nome della conduttrice che, insieme a lui e alla iena DJ Mitch di Radio 105, salirà sul palco per presentare questa attesissima seconda edizione.

Sappiamo, quindi, che sarà l'attrice Daniella Fazzolari a presentare con Venturi, quest'anno, il Festival, la quale ha partecipato a numerose fiction TV, tra le quali "Centovetrine", "Un Passo dal Cielo", "Ris", "Distretto di Polizia" e "Don Matteo", e ha partecipato anche a importanti film cinematografici, tra cui "Non ho sonno", thriller diretto da Dario Argento, e "Soldato sotto la Luna", diretto da Massimo Paolucci, in cui ha recitato in veste di protagonista al fianco di star americane, tra le quali Abel Ferrara,Thomas Araba e Daniel McVicaro.

"Non è stato per niente facile scegliere le canzoni e i concorrenti perché, quest' anno, mi sono giunte candidature nettamente superiori a quelle della passata edizione, sia per la qualità degli artisti, sia per i testi delle le canzoni e la qualità della musica. Ciò mi ha portato a fare una scelta" ha dichiarato Venturi, il quale ha sottolineato: "Sarà un grande festival, all’insegna della nuova evangelizzazione, condotta attraverso la forma espressiva più potente che Dio ci ha donato, ossia la musica, che non conosce né barriere, né limiti".

Di seguito, i nomi dei 22 concorrenti che si contenderanno i pregiati trofei creati dal grande Maestro orafo Michele Affidato, lo stesso orafo che ha creato il trofeo che Amadeus consegnerà al vincitore della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana:

Artista: Anima di S.Donato Milanese (MI) - Canzone: Ti Verrò a Cercare; Artista: Giuseppe M Bita’ di Spoltore (PE) - Canzone: Sono Solo un Uomo; Artista: Donato Boschi di Agnani (FR) - Canzone: Ripeti con me;

Artista: Piero Chiappano di Caggiano (MI) - Canzone: Una carezza leggera;

Artista: Irene Coco di Barberino Tavarnelle (FI) - Canzone: Luce gentile;

Artista: Piernicola Dallazeta di Orta Nova (FG) - Canzone: Alla ricerca del mio Dio; Artista: Silvia Dottori di Rosora (AN) - Canzone: Lontano da qui;

Artista: Don Rossano Eutizi di Tuscania (VT) - Canzone: Nel mio silenzio;

Artista: Carla Gelmini di Bellaggio (CO) - Canzone: Ave… Ave Maria;

Artista: Gruppo Nova di Alvignano (CE) - Canzone: Passio;

Artista: Stefano Mascheroni di Bolzano - Canzone: Padre Nostro del Natale; Artista: Tamara Medici di Verucchio (RN) - Canzone: Gridalo; Artista: Naelia di Roma - Canzone: Tu che sei la Luce;

Artista: Nothingless di Siena - Canzone: L’amore di Gesù;

Artista: Federica Paradiso di Trani (BA) Canzone: - Credere (Dammi Un’ala Di Riserva);

Artista: Frà Massimo Poppiti di Giffoni Vallepiana (SA) - Canzone: Rinascere in un abbraccio;

Artista: Angela Ruggiero di Monteforte Irpino (AV) - Canzone: A Te che sei; Artista: Carlotta Santandrea di Bologna - Canzone: Sei qui nell’anima;

Artista: Giuseppe Santilli di Roma - Canzone: Verbum Day;

Artista: Lucio Grieco di Napoli - Canzone: Tienimi con Te;

Artista: Nico di Fiorano Modenese (MO) - Canzone: Uno di Noi; Artista: Soul City di Varese - Canzone: - Cosa posso darti