Sanremo: domenica scorsa il concerto degli auguri natalizi della scuola di musica 'Ottorino Respighi'

Domenica scorsa, nella sala ‘Ugo Janni’ della Chiesa Valdese di Sanremo, gli allievi della Scuola di Musica ‘Ottorino Respighi’ si sono esibiti nel tradizionale appuntamento natalizio, per augurare ad amici e parenti serene feste con alternanza di brani musicali suonati e cantati.

Hanno presenziato all'evento l'assessore Massimo Rossano e il consigliere Umberto Bellini. Si sono esibiti per la classe di Pianoforte: Giancarlo Bettinelli, Isaac Laudario Dos Santos, Alessandro Pastorelli, Martin Prenga, Maria Silvana Sicari , Ginevra Stefanì Zerbone, Pietro Franza, Maria Manetta, Federico Pastorelli, Riccardo Scionti, Paolo Blancardi, Davide Gandolfi , Martino Provazza; per la classe di Flauto: Alessandro Lorenzi; per la classe di Chitarra: Samuele Sichetti; per la classe di Canto Moderno: Erich Bautista, Federica Ingenito, Mattia Pascuzzo, Solea Prenga, Nereda Spahija, Ginevra Stefanì Zerbone, Maria Julia Barozzi, Lina Guardiani.