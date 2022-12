Bordighera: giovedì prossimo all'ex Chiesa Anglicana l'inaugurazione della mostra a cura dell'archivio Balbo

Un nuovo, prestigioso evento d’arte a Bordighera: sarà inaugurata giovedì alle 15.30, all’ex Chiesa Anglicana, la mostra “Il Novecento a Bordighera: dall’Europa all’America” a cura dell’archivio Balbo.

Mariani, Piana, Balbo, Nestel, von Kleudgen, Cavalla, Pelosini, Bilinski sono solo alcuni degli autori di cui sarà possibile ammirare l’opera, per approfondire la stagione che va dall’inizio del Novecento agli anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale.

“In quei decenni la nostra Città fu residenza di molti grandi artisti che si ispirarono alla sua naturale bellezza per dipingere e creare, ognuno con il proprio stile e la propria cifra; con questa mostra celebriamo l’unione straordinaria di quei talenti.” commenta il Sindaco Ingenito. “Fu allora, inoltre, che si piantarono i semi per il momento culturale unico che Bordighera visse negli anni Cinquanta, sempre con Giuseppe Balbo e poi tra gli altri Cesare Perfetto, Jean Cocteau, Jean Guerin, il Senatore Raoul Zaccari. Per questa ragione l’esposizione che sarà inaugurata giovedì 22 dicembre è anche il prologo di un altro evento, dedicato proprio a questi protagonisti della nostra storia, che verrà organizzato in primavera.”

“Desidero ringraziare Marco Balbo, curatore dell’Archivio Balbo e di questa mostra, e il consigliere Claudio Gavioli: il loro impegno e la loro passione hanno dato vita ad un progetto che è davvero prezioso, perché ricco di forti valenze artistiche e storiche". La mostra è corredata da un catalogo dedicato.

“Il Novecento a Bordighera: dall’Europa all’America” sarà aperta da giovedì 22 dicembre a domenica 8 gennaio, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, tutti i giorni eccetto il 24, 25, 31 dicembre.​