Gli alunni del liceo linguistico di Sanremo in visita al Consolato tedesco a Milano

Quattro allieve del Liceo Cassini di Sanremo, dell’indirizzo linguistico hanno visitato a Milano il Consolato tedesco, e lì hanno incontrato anche gli studenti del Liceo Amoretti e dell'Istituto Ruffini. Sono state accolte dalla vice console Tatjana Schenke-Olivieri, con la quale hanno svolto un lavoro di brainstorming sui temi legati alle attività del Consolato.

Durante l'incontro gli studenti hanno usato il più possibile la lingua tedesca ed è stata loro offerta l’opportunità di capire le prospettive di lavoro legate alla conoscenza di questa importantissima questa lingua.

È stato per tutti un momento importante che ha permesso agli studenti di vivere una esperienza 'sul suolo tedesco', di mettere alla prova le loro competenze linguistiche, di confrontarsi sul futuro, anche lavorativo, dei giovani, e di esplorare una realtà assolutamente nuova come quella di un Consolato. Il viaggio a Milano ha permesso anche agli allievi di capire l’importanza ed insieme le opportunità che lo studio e l’impegno offriranno loro e seguiranno le lezioni di tedesco in classe con una consapevolezza maggiore.

Le studentesse del Cassini ringraziano il Consolato per la calorosa accoglienza @germaniaamilano, l’Istituto italo-tedesco di Imperia @icit.imperia per l’impegno nella diffusione del tedesco in provincia e le professoresse Bianca Grommel, Tiziana Marchiani e Valeria Ammirati che le hanno accompagnate in questo percorso.