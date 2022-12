Porte Aperte al Liceo Aprosio: domani ‘visite guidate’ al liceo Classico, Scientifico, Linguistico e Scienze Umane

Il Liceo 'Aprosio' di Ventimiglia, in vista dell'inizio delle iscrizioni al prossimo anno scolastico 2022/2023, propone alle famiglie una giornata di 'porte aperte' per presentare ai genitori e ai ragazzi l’ offerta formativa degli indirizzi liceali: classico, scientifico, linguistico e scienze umane.

'Ciceroni' d’eccezione, saranno gli studenti dell’Aprosio che guidati dai loro docenti spiegheranno ai futuri iscritti le caratteristiche della scuola, i laboratori, le materie e il 'modus operandi' della realtà liceale. Appuntamento domani dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Domattina dalle 10 (prenotazione sul sito www.liceoaprosio.it) i docenti e gli alunni del Liceo 'Aprosio' presenteranno quindi l'offerta formativa dell'istituto, rispondendo a domande, dubbi, perplessità dei genitori che sono coinvolti nella scelta della scuola per i propri figli. “Il Liceo 'Aprosio' - spiega la Dirigente, Lara Paternieri - rappresenta sicuramente una realtà educativa e culturale fondamentale e nello stesso tempo un punto di riferimento sempre più solido e prezioso per le famiglie del nostro territorio in un momento segnato da difficoltà ed incertezze. La scuola rimane a disposizione sia per ulteriori chiarimenti sia per fornire eventuale supporto alle famiglie nelle procedure di iscrizione”.