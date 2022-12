Coronavirus: calano anche oggi i casi in Liguria e in provincia ma cresce il tasso di positività

Sono in calo anche oggi i nuovi casi di Covid in Liguria. Sono stati 687, dei quali 108 in provincia di Imperia, 121 nel savonese, 317 a Genova e 142 a La Spezia.

Casi in calo ma in relazione ai tamponi eseguiti, che sono stati 4.323, dei quali 712 molecolari e 3.611 antigenici rapidi. Tasso di positività in lieve rialzo al 15,89%, l’1,5 in più di ieri.

Aumentano i ricoverati: 554 (+11) e di questi sono 14 quelli in terapia intensiva (+1). In Asl 1 Imperiese sono 59 i ricoverati (+10), dei quali 3 in terapia intensiva (stabili).

Un solo morto oggi in Liguria, ad Albenga. Calano ancora le persone in isolamento domiciliare: oggi 8.602 (-161).

