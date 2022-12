Imperia: 14 docenti dell'istituto 'Ruffini' in Europa con il progetto Erasmus

Sono 14 i docenti dell’Istituto 'Ruffini' di Imperia che viaggeranno in altrettanti paesi dell’Unione Europea per attività formative di aggiornamento relative al programma Erasmus azione K1. Le KA1 sono una serie di misure del programma Erasmus+ che consentono le mobilità per studenti e personale scolastico.

Attraverso l’azione 'chiave 1' è possibile trascorrere periodi formativi all’estero in uno dei paesi membri dell’Unione Europea. Gli obiettivi sono di migliorare competenze metodologiche dei docenti, acquisire metodologie didattiche innovative ed incrementare l’utilizzo degli strumenti informatici, ampliare le strategie educative volte all’integrazione e all’educazione interculturale, mediante il confronto con realtà scolastiche di paesi diversi, instaurare contatti con docenti di altri paesi europei, in vista di futuri partenariati strategici per ulteriori progetti Erasmus+, approfondire i concetti di cittadinanza attiva, etica e democratica, rafforzare le competenze linguistiche in funzione della globalizzazione. I docenti sono stati selezionati con bando interno in considerazione della formazione personale, delle esperienze pregresse e delle competenza linguistiche.

I paesi coinvolti sono la Germania con Gera, l’Irlanda con Dublino, la Spagna con Barcellona, Malta con La Valletta, il Belgio con Gand. I docenti che partiranno per le attività di formazione sono Maria Paola Ferrari, Nicoletta Gandolfo, Marinella Floccia, Sabina Spostato, Stefania Modesti, Anna Varaldo, Claudia Contu, Alberta Schettino, Chiara De Grandis, Monica Calzamiglia, Nancy Grassini, Helen Calì, Stefania Tallone, Alice Semeria .

Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa. l programma Erasmus+ si propone di contribuire alla strategia Europa 2020 per la crescita, l’occupazione, l’equità sociale e l’integrazione, nonché ai traguardi di Education and Training 2020, il quadro strategico dell’UE per l’istruzione e la formazione. Il programma intende inoltre promuovere lo sviluppo sostenibile dei suoi partner nel campo dell’istruzione superiore e contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia dell’UE per la gioventù.