73° Festival: verso la prima edizione del FantaSanremo in collaborazione con il Comune, proseguono i contatti tra l’assessore Faraldi e gli ideatori

C’è il Festival di Sanremo e c’è il Fantasanremo. Da qualche anno la leggendaria competizione canora nazionale si è di fatto sdoppiata con una sua appendice social che ha rapidamente conquistato i cuori non solo dei più giovani contribuendo a una espansione della kermesse sul web del tutto inaspettata anche in casa Rai.

Così come il Fantacalcio, il FantaSanremo consente di creare una propria squadra scegliendo tra i cantanti in gara e di competere con gli amici a suo di punti guadagnati con stramberie sul palco, frasi da ripetere, azioni di vario genere e, ovviamente, piazzamento in classifica.

Poi, però, la corsa inarrestabile del FantaSanremo ha rischiato di interrompersi. Il gioco è finito nel mirino dell’ufficio legale del Comune per via di quel “Sanremo” presente nel nome, elemento in contrasto con il regolamento municipale sulla tutela del nome della città (leggi la notizia cliccando QUI). Sono seguiti incontri, telefonate e mediazioni che hanno portato alla soluzione: Comune e organizzatori del FantaSanremo collaboreranno per fare in modo che la città sia a suo modo protagonista della competizione. E ora ci siamo.

Sabato 17, dopo ‘Sanremo Giovani’ e l’annuncio dei titoli delle canzoni in gara dal teatro del casinò, uscirà il regolamento del FantaSanremo 2023, motivo per il quale in questi giorni si sono susseguiti i contatti tra Comune e organizzatori.

L’assessorato Turismo e Manifestazioni ha in ingente carico di lavoro tra eventi natalizi e preparazione del Festival, ma non si sottrae tempo ai rapporti con il ‘Fanta’. “Continuiamo a sentirci - dichiara ai nostri microfoni l’assessore Giuseppe Faraldi - faremo in modo di collaborare coinvolgendo anche la città nella gara”.

Intanto l’assessore Faraldi gongola per la scelta di Amadeus di allargare a sei la platea dei giovani in gara al prossime Festival: “Una chance in più per i ragazzi di Area Sanremo”.