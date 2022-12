Taggia: schianto auto-moto in via del piano, 30enne ferito gravemente

Grave indicente nel pomeriggio di oggi in via del Piano a Taggia. Un 30enne è rimasto seriamente ferito nello schianto della propria moto contro un'auto.

Il centauro è stato soccorso sul posto da un equipaggio della Croce Rossa di Taggia e dall'automedica del 118 e poi trasportato a Imperia per il successivo trasferimento in elicottero al 'Santa Corona' di Pietra Ligure.