Precipita con l'auto nel fiume tra Isolabona e Pigna, 30enne in elicottero al 'Santa Corona' (foto)

Mobilitazione di soccorsi nel primo pomeriggio di oggi per un uomo di circa trent'anni precipitato con la propria auto nel torrente tra Isolabona e Pigna.

L'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura finendo nel fiume sottostante.

All'arrivo dei soccorsi il guidatore si trovava all'esterno della vettura, ma ferito. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso 'Grifo' per il recupero vista la zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere a piedi. Sul posto i Vigili del Fcuoco, la Croce Azzurra di Vallecrosia e i Carabinieri di Dolceacqua.