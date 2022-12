"Geografia, storia e cronaca in Francesco Biamonti": riuscito l’incontro con Paolo Veziano a San Biagio della Cima (Foto)

A San Biagio della Cima è riuscito il primo appuntamento di 'D'autunno Francesco', manifestazione annuale dedicata al ricordo di Francesco Biamonti. Domenica pomeriggio si è, infatti, svolto un incontro con Paolo Veziano incentrato su "Geografia, storia e cronaca in Francesco Biamonti", condotto da Corrado Ramella.

“C’è stata una buona partecipazione. L’incontro è avvenuto all’U Bastu, nei locali ristrutturati nel centro storico del comune di San Biagio della Cima“ - fa sapere Corrado Ramella - “Durante il primo incontro abbiamo illustrato il saggio scritto da Paolo Veziano, uno storico del territorio che si era già occupato del passaggio degli ebrei fra Italia e Francia durante la seconda guerra mondiale. In questo caso, invece, ha indagato il rapporto tra i romanzi di Biamonti e la geografia, la storia e la cronaca del territorio. Per quanto riguarda la geografia si sono fatte un po’ di indagini sui luoghi reali e immaginari di Biamonti che in qualche modo corrispondono ai luoghi di confine, ai paesi del Ponente ligure ma anche alle zone attraversate dai migranti. Il rapporto con la cronaca e la storia vuol dire in che modo Francesco Biamonti si è ispirato agli eventi del periodo in cui ha scritto i libri, cioè fra gli anni ‘80 e gli anni ‘90. E' stata fatta un’indagine sui giornali che sono usciti in quel periodo e si è visto che Francesco aveva sott’occhio le vicende di cronaca che capitavano all’epoca nel territorio, come episodi sulla droga e sulle prostitute, e le vicende della grande storia, come eventi legati alla seconda guerra mondiale, alla migrazione degli ebrei o ad altri eventi storici precedenti collegati alla migrazione dei liguri verso la Francia. Tutto ciò è stato il tema del primo incontro”.

Domenica prossima, invece, alle 9.15, dal comune di San Biagio della Cima partirà un itinerario nel parco "Francesco Biamonti", accompagnato da letture di brani tratti dai suoi libri. “Al mattino vi sarà l’itinerario sui luoghi di Biamonti e nel parco a lui dedicato” - annuncia Corrado Ramella - "È opportuno munirsi di scarpe da trekking e borraccia d'acqua”.

Nel pomeriggio alle 16.30 al centro polivalente "Le Rose", in occasione del centenario della nascita di Calvino, vi sarà la presentazione dell'itinerario turistico-letterario "Italo Calvino" a Sanremo. Interverranno Laura Guglielmi e Veronica Pesce dell’università di Genova e parteciperanno anche alcuni studenti dell’università e delle scuole superiori, che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. “Nel pomeriggio invece verrà illustrato il progetto, che è già stato presentato al convegno di Calvino, degli itinerari calviniani a Sanremo. Un progetto fatto dall’Università di Genova in collaborazione con gli istituti superiori della provincia di Imperia. Verrà presentato questo itinerario in omaggio a Calvino e al rapporto che c’era stato tra Biamonti e Calvino, che aveva in qualche modo scoperto Biamonti e quindi tra i due vi era un legame di amicizia e di stima” - svela Ramella.

“Sono incontri che facciamo annualmente, di solito organizziamo due manifestazioni: una ad inizio estate, nel mese di giugno, durante la quale proponiamo itinerari di letteratura, e l’altra ad autunno intitolata o 'D’autunno Francesco’ o ‘D’ottobre Francesco’, rispetto al periodo in cui viene organizzata. Di solito viene proposta ad ottobre perché è il mese in cui è morto Biamonti” - conclude Ramella - “Sono perciò una serie di manifestazioni legate in modo più stretto a Biamonti”.