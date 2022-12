Vallecrosia: l'8 dicembre 'Festa dell'Immacolata Concezione' all'Istituto Don Bosco

Giovedì 8 dicembre 2022 presso il Santuario Maria Ausiliatrice di Vallecrosia si terrà la benedizione della statua di Maria Ausiliatrice posta nel vicino Istituto figlie di Maria secondo il seguente programma:

- Ore 11.00 S.Messa della festa di Maria Immacolata presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Antonio Suetta

- Ore 12.00 benedizione della statua di Maria Ausiliatrice e cerchio Mariano

- Ore 12.45 pranzo, su prenotazione

- Ore 14.00 giochi e laboratori

- Ore 16.00 premiazioni e merenda

“Per un visione completa dell’evento - spiegano dall'Istituto - e memoria di tutte le persone ed in particolare di tutte le ragazze che hanno frequentato l’Istituto di Maria Ausiliatrice ove veniva svolta, tra l’altro, la missione educativa, pedagogica e cristiana, si ricorda che la statua in parola era posta nel cortile delle suore dall’anno 1936 e fu donata dal Santuario di Maria Ausiliatrice di Torino nel 1935.

Si ringrazia la C.M.E. Tasselli di Vallecrosia per i lavori di spostamento e ricollocamento dell’opera in parola e tutti gli ex allievi. Un grande plauso va notificato al nostro concittadino Edoardo Pallanca che ha proceduto al restauro della statua con una passione encomiabile. Siete tutti invitati, vi aspettiamo numerosi!”.