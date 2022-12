Una lectio magistralis di Marco Sarlo ha aperto le iniziative per il 40esimo anniversario dell'Alberghiero E. Ruffini

Hanno preso il via oggi gli appuntamenti dedicati al 40esimo anniversario dell'Alberghiero E. Ruffini di Taggia con un incontro con Marco Sarlo con la presenza del professor Franco Laureri, con la dirigente scolastica Maria Grazia Blanco e la vice preside, la prof.ssa Barbara Antenucci ed il giornalista Claudio Porchia come moderatore.

L’affermato manager internazionale del settore turistico, ha risposto alle domande dei partecipanti all’incontro con grande passione e competenza, coinvolgimento pienamente i ragazzi. Partendo dalla narrazione della propria esperienza personale ha svelato le strategie per "Creare e Comunicare il proprio Brand", nell'auspicio di una storia di successi pari a quella ottenuta in una delle più importanti strutture ricettive del nostro territorio, quale è l’Hotel Royal Sanremo. Nel corso dell'incontro durato due ore, si è anche parlato del futuro del settore, degli sviluppi occupazionalie dell'importanza della formazione.

Durante la sua prestigiosa carriera trentennale iniziata a soli 17 anni, Marco Sarlo, ha ricoperto diversi incarichi importanti tra cui il più recente ruolo di General Manager presso l’Empire Palace Hotel di Roma. In passato è stato Vice Direttore nei Ciga Hotels Romazzino e Cala di Volpe in Sardegna, General Manager allo Sporting di Porto Rotondo, General Manager al Grand Hotel e Hotel d’Inghilterra di Roma, direttore operativo di Royal Demeure Hotel Group d cui fanno parte l’Hotel d’Inghilterra di Roma, l’Helvetia & Bristol di Firenze, il Park Hotel Siena e il Grand Hotel Continental Siena, Direttore Generale della The Charming Hotels of the World. Dal 2009 è General Manager del Royal Hotel di Sanremo, membro di The Leading Hotels of the World.

Domani sabato 3 dicembre alle ore 11,00 sempre presso l’Istituto Alberghiero di Taggia si terrà la Celebrazione del 40° Anniversario dell’operatività dell’Istituto Alberghiero e la contestuale Inaugurazione della sezione femminile del convitto annesso alla scuola.

Per la prima volta infatti il Convitto dell’Istituto Ruffini Aicardi ha accolto una studentessa e si tratta di una novità per la struttura legata all’istituto di Sanremo, che ha sempre ospitato solo studenti maschi.

Sono previsti gli interventi di Maria Grazia BLANCO, Dirigente Scolastica dell’Istituto, Giovanni Berrino Senatore della Repubblica, Marco Scajola Assessore Regione Liguria, Laura Amoretti Consigliera Regionale di Parità, Marco Sarlo General Manager Hotel Royal Sanremo, Il fondatore dell’Istituto: Ammirati Francesco, gli ex Dirigenti Scolastici: Umidia Nardone, Sergio Maria Conti e Monticone Giuseppe; Alessandro Clavarino, Dirigente USR Liguria; Mario Conio, sindaco Comune di Taggia; Costanza Pireri, Vice sindaco Comune di Sanremo; Alessandro Piana, Vice Presidente Regione Liguria.