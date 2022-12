Imperia: continuano questo pomeriggio gli appuntamenti del programma 'I'M Salute'

Ecco gli appuntamenti del pomeriggio ad “I'M Salute". Dalle 14.30 alle 17.30 “Screening oculistici” per adulti e bambini a cura della Fondazione “D.Chiossone” per ciechi ed ipovedenti presso la sala “Conta i passi” al secondo piano. Dalle 16 alle 18 presso la piazzetta di fronte la biblioteca (in caso di pioggia in biblioteca) “Una manovra per la vita”, dimostrazioni pratiche della manovra di disostruzione delle vie aeree nel bambino e nel neonato per ingestione di un corpo estraneo. Esercitazioni a ripetizione, circa ogni 20 minuti a cura della Pediatria Ospedale di Imperia-Gaslini diffuso.



Dalle 17 alle 18.30 presso la sala “Vivi in salute” al secondo piano, “Promuovere salute nelle scuole” con Francesco Sferrazzo Direttore Dipartimento Prevenzione Asl1 e Cristina Caprile infermiera Asl1 settore Educazione e Promozione alla Salute. Ci sarà anche spazio per lo spettacolo teatrale dal titolo “C'è qualcuno?”, liberamente ispirato a “L'appello” di A. D'Avenia, con la regia di Elio Berti, aiuto regia Luisa Vassallo e con gli attori Elio Berti, Giulia Chessa, Olga Gironi, Dilara Dondu Atak, Alessandro De Masi, Alessandro Rubatto, Andrea Brigasco, Simone Esposito, Lorena Malaj e Elisabeth Capra. A cura dell'Associazione Genitori Attivi di Imperia con la presentazione del progetto “La scuola che vorrei”.



A chiudere la giornata la vittima di violenza domestica Filomena Lamberti ospite del dibattito dal titolo “Un'altra vita – Filomena Lamberti, la forza di testimoniare”. Oltre alla stessa Lamberti inteverranno l'avvocata Adele De Notaris, Vilma Tabano Presidente di SpazioDonna Salerno, conduce Laura Amoretti consigliera regionale di parità con la collaborazione della Polizia di Stato. Un evento a cura di AIFO Imperia, ApertaMente Imperia Odv, Centro AntiViolenza ISV, Non una di meno ponente ligure, Associazione PENELOPE, Soroptimist International Club Imperia, dalle 20,30 alle 22 presso la sala “Mangia più sano” al pian terreno. Al mattino Filomena Lamberti dalle 11 alle 13 inconterà gli studenti delle classi IV e V presso l'aula magna del polo universitario di Imperia. L'evento sarà condotto da Roberta Rota del Centro antiviolenza provinciale ISV.