San Lorenzo al Mare: un asino trovato in via Pietrabruna, l'annuncio del comune per trovare il proprietario

Un asino trovato nella zona di San Lorenzo al Mare. Può sembrare strano ma è l’annuncio pubblicato dal piccolo comune al confine con Imperia, per il ritrovamento dell’animale.

L’asino (nella foto) è stato trovato mercoledì scorso in via Pietrabruna all’altezza del deposito Amaie e, probabilmente, è scappato da qualche campagna circostante. Al momento è stato messo in custodia nella stalla di un privato e il proprietario che lo riconoscesse può chiederne la riconsegna, documentando la proprietà e contattando direttamente gli uffici comunali.

E’ possibile chiamare la Polizia Locale allo 018391791, il centralino del comune allo 0183930101 oppure inviare una mail a vigili@comune.sanlorenzoalmare.im.it.