Santo Stefano al Mare: Lella ama la ciclabile e ogni giorno passeggia e la pulisce ma chiede più manutenzione (Foto)

Si chiama Lella e, ogni giorno da 5 anni mentre percorre il tratto di ciclabile a Santo Stefano al Mare, raccoglie i piccoli rifiuti che i frequentatori ‘incivili’ lasciano al loro passaggio.

Lella ama il suo paese e anche la pista ciclabile, chiamata anche il ‘Parco costiero della riviera dei fiori’, fiore all'occhiello del Ponente ligure. E quindi, quando approfitta delle belle giornate per passeggiare sulla pista, fa il suo dovere civico, pulendo alcuni tratti della ciclabile.

Ma, chiaramente, si ritiene anche un po’ arrabbiata per la scarsa pulizia che trova camminando e non le manda a dire: “Passano gli anni, le amministrazioni comunali si susseguono ma è possibile che non si riesca a programmare (oltre che nel mio paese), un regolare intervento di pulizia anche sulla ciclabile?”

Lella, che ha confermato che comunque proseguirà nella sua pulizia quotidiana, chiede anche una migliore e più frequente manutenzione delle aree verdi e conclude: “Ritengo che la pulizia e il decoro siano un dovere di tutti e un obbligo per chi di dovere”.