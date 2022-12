Sanremo: partiti ieri mattina i lavori per l'installazione delle luminarie in città, accensione mercoledì prossimo (Foto)

Sono sei i giorni di tempo per la ‘Tatì Creations’ di Varese, per l’installazione delle luminarie di Sanremo. Sono infatti iniziati ieri i lavori nel centro della città dei fiori, dove l’accensione è prevista per mercoledì prossimo mentre la festa ufficiale con il via al mese di manifestazioni natalizie si svolgerà giovedì, giorno dell’Immacolata.

Dopo che il bando è di fatto andato deserto e qualche giorno di attesa per l’assegnazione diretta, da ieri finalmente si lavora alacremente a Sanremo per l’installazione delle luminarie, dopo l’assegnazione del servizio per il periodo natalizio e sino alla settimana del Festival (con lo spegnimento tra il 7 gennaio e l’inizio della kermesse canora, con la sostituzione di alcune luminarie).

Dopo la gara d’appalto annullata per via di irregolarità tecniche, il Comune di Sanremo, per evitare di lasciare la città al buio durante le feste, ha affidato in via diretta l’incarico alla ditta di Varese ‘Tatì Creations’, la stessa che aveva già svolto il servizio e, tra l’altro, l’unica ad aver presentato un’offerta in sede di bando. L’importo ammonta a 172mila euro e comprende la fornitura, l’installazione e la bollettazione delle luminarie che abbelliranno la città per due mesi.

Le luci (lampade led, nel segno del risparmio energetico) saranno accese dal 7 dicembre e spente dopo l'Epifania, per essere riaccese in occasione della nuova edizione del Festival della Canzone Italiana (le installazioni a carattere natalizio saranno sostituite con quelle a tema musicale). Sanremo accenderà le luci natalizie all'imbrunire e verranno spente all'una di notte, un'ora prima dello scorso anno in chiave di risparmio energetico.