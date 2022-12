Sanremo: incarico esterno da 57 mila euro per la progettazione anti incendio di palazzo Bellevue

Nuovo ed ennesimo oneroso incarico esterno per il Comune di Sanremo che da anni ormai investe decine di migliaia di euro in affidamenti tecnici.

In questo caso il lavoro riguarda proprio la sede comunale di palazzo Bellevue, al centro di un progetto di adeguamento anti incendio stilato dai Vigili del Fuoco e dell’importo di 100 mila euro.

Al momento di affidare l’incarico per la progettazione esecutiva gli uffici hanno individuato l’ingegnere di Arma di Taggia Simone Di Marcoberardino al quale andranno 57 mila euro iva compresa.

La motivazione che ha spinto il Comune ad affidare a Di Marcoberardino l’oneroso incarico si trova nello documento di assegnazione: “Il tecnico risulta idoneo all’incarico professionale in quanto in possesso dei requisiti necessari e delle competenze necessarie in materia di prevenzione incendi”.