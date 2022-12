In occasione della Giornata Italiana delle Persone con Disabilità Poste Italiane conferma l'impegno in provincia di Imperia

Poste Italiane contribuisce alla Giornata Internazionale delle persone con disabilità nel 41° anniversario dalla sua istituzione da parte dell’ONU nel 1981. In occasione di questa ricorrenza che si celebra ogni anno il 3 dicembre, l’Azienda conferma l’impegno a favorire l’inclusione delle persone con disabilità contribuendo in questo modo all’abbattimento delle barriere culturali, sensoriali e fisiche nella propria rete che in provincia di Imperia è composta da 89 Uffici Postali.

L’attenzione riservata alle comunità locali conferma ancora una volta il ruolo di Poste Italiane, capace di essere una realtà unica in Italia per dimensioni, capillarità e fiducia da parte dei cittadini e di realizzare misure concrete nei confronti delle disabilità.

Nei piccoli comuni della provincia di Imperia sono 18 gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche realizzati dal 2019 a oggi. Più in generale gli Uffici Postali della provincia di Imperia dotati di apposite rampe per facilitare l’accesso in presenza di barriere architettoniche sono 10 mentre 2 Uffici Postali sono dotati di montascale e in 33 sedi è stato ribassato il bancone della sportelleria.