Giornata della disabilità a Imperia: oggi il convegno ‘Emergenze climatiche, epidemiche e belliche: l'impatto sui disabili

La Cisl Medici Liguria e la Cisl Imperia, in collaborazione con la ‘European Depression Association’ hanno organizzato oggi, in occasione della ‘Giornata della Disabilità’, il convegno ‘Emergenze climatiche, epidemiche e belliche: l' impatto sui Disabili e i Servizi Sociosanitari dedicati’ al Museo Navale e Planetario di Imperia.

La prima sessione dei lavori, dopo i saluti istituzionali, ha visto intervenire Tiziana, Rosso e Stella Macagnino, su “Le attività della Sc Percorsi e Residenzialità disabili Asl1 Imperiese”, Camilla Soresini e Chiara Paolino su “Il ruolo degli educatori nell’area della disabilità”, Patrizia Martini su “Progetto Fa. Tra.”, Eva Podeschi su “La Pet Therapy: una nuova opportunità a favore della fragilità”. Moderatori Elisabetta Tassara e Giusy Fera. Introduzione ai Lavori Luca Volpe e Gianluca Lisa.

E’ seguita la tavola rotonda sul tema ‘Emergenze climatiche, epidemiche e belliche: l’impatto sui disabili e i servizi socio-sanitari dedicati’ con: Giovanni Cenderello, Luca De Felice, Mauro Evangelista, Claudia Lanteri, Alessandro Manelli, Alessandra Mamino, Marco Mollica, Elisabetta Tassara, Giuseppe Pili, Roberto Predonzani, Eva Podeschi, Marco Scajola, Antonietta Pistocco, Elisa Giuliani e Luca Volpe.

Quindi è stata la volta del simposio Eda Onlus “Il trattamento della depressione a supporto dei disabili e delle loro famiglie” con Maurizio Bongioanni, Gianluca Lisa, Elisa Giuliani, moderato da Laura Marabello.

La Cisl Medici ha già organizzato diversi convegni su temi di interesse non esclusivamente riguardanti i medici, ma rivolti anche alle problematiche della cittadinanza e dell'utenza ed in particolare dei disabili. Il Sistema Sanitario Nazionale, pilastro sociale che la Cisl medici ha sempre difeso a spada tratta unitamente alle categorie che più ne usufruiscono, da anni risente delle difficoltà economiche e della carenza di personale, e proprio l'utenza disabile ne rappresenta un'area di afferenza particolarmente delicata.

“L'utenza disabile dice la dottoressa Eva Podeschi, coordinatrice Cisl Medici Imperia - non è rappresentata solo dai diretti interessati, ma soprattutto dalle famiglie che vengono coinvolte psicologicamente, emotivamente ed economicamente dalla disabilità del loro congiunto. Proprio grazie alle loro lotte e a quella delle associazioni si è passati negli ultimi decenni da una condizione di stigma e di emarginazione ad una di richiesta di diritti e di integrazione sociale. L’obiettivo da conseguire per una integrazione dei diversamente abili è prevenire l'inserimento in istituto, prima unico destino, aprendo alla possibilità di accedere al mondo del lavoro. Da sottolineare che le continue lotte e le difficoltà affrontate dalle famiglie con un componente disabile possono far sviluppare un’ulteriore insidia che è la patologia depressiva: spesso silente e misconosciuta, si annida nelle situazioni difficili e crea ulteriore profondo malessere che va evitato, una volta consapevoli dei sintomi e delle relative cure”.

Per questo la Cisl Medici Liguria, la Cisl Imperia e l'associazione Europea sulla Depressione, hanno ritenuto di porre l' accento su come l' attuale situazione geopolitica ed economica, minaccia soprattutto le categorie più fragili, come i disabili, ma anche anziani e sofferenti psichici. Attualmente i percorsi di cura per i disabili variano necessariamente in base alla disabilità, che può insorgere dalle prime fasi della vita oppure improvvisamente per una patologia neurodegenerativa o un sinistro. In Liguria, ed in particolare nella ASL 1 Imperiese dove vi è una Struttura dedicata alla disabilità, l' utenza con dette problematiche può rivolgersi alle postazioni dedicate presso le sedi Distrettuali ed anche presso la sede Asl di Bussana dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì ne consegue una prima visita medica che specificherà quale percorso può essere più opportuno, da un percorso riabilitativo e cura ad uno più complesso che nei casi più gravi può anche declinarsi in ricovero presso una Struttura dedicata, tarato sull' esigenza del Disabile e dei suoi famigliari; nei casi dove è possibile, si favorisce l'inserimento in Borse Lavoro.