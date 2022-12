Bordighera: circolazione stradale regolamentata in occasione della manifestazione 'Rallyterapia'

Il Comune di Bordighera informa che, in occasione della manifestazione Rallyterapia in programma sabato 3 dicembre, con ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale sono stati disposti i seguenti provvedimenti.

Venerdì 2 dicembre dalle ore 14.00 a fine manifestazione

- divieto di sosta con rimozione forzata nel piazzale Mediterraneo e in via Liguria per allestimento.

Sabato 3 dicembre dalle ore 7.00 alle ore 18.00:

- divieto di sosta con rimozione forzata in largo Mar Jonio e sul lungomare Argentina dal piazzale Mar Jonio all'intersezione con via Noaro su entrambi i lati;

- divieto di transito nel tratto nuovo della pista ciclabile da via Forlì a via Liguria;

- chiusura al transito delle sopracitate località e dell'ingresso di via Aurelia/piazzale dei Piani;

- l'accesso al lato est del lungomare Argentina potrà avvenire esclusivamente da via Noaro per i veicoli con altezza massima di m. 2,50, il cui transito sarà controllato dagli agenti di Polizia Locale/commissari di percorso dell'organizzazione/stewart sino al completo esaurimento degli spazi di sosta disponibili. In tale condizione verrà temporaneamente chiuso anche l'accesso dalla via Noaro;

- l'uscita dei veicoli dal lungomare avverrà in direzione est con sbocco in piazzale Sant'Ampelio, alla velocità di 10 km/h con contestuale disattivazione dei dissuasori pneumatici;

- il percorso della manifestazione avverrà con il seguente itinerario: via Liguria e piazzale Mar Jonio da percorrersi in entrambi i sensi di marcia con l'inversione ad est nel piazzale antistante via Noaro e ad ovest in piazzale Mediterraneo;

- sarà garantito e protetto il passaggio pedonale sul lato sud del piazzale Mediterraneo di collegamento tra i due tratti di lungomare, così come sul lato sud nell'intersezione con via Noaro.