CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 29 novembre 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo alla Sala 1 del cinema Imperia di Oneglia e al cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER – ore 17.00 - 21.00 - di Ryan Coogler - con Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Danai Gurira, Florence Kasumba – Azione/Avventura/Fantascienza - "In seguito alla morte di Re T'Challa, il Wakanda è in lutto. Tuttavia per la Regina Ramonda e la Principessa Shuri non hanno tempo per affrontare il loro dolore poiché la nazione è in allerta contro possibili invasori…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO – ore 16.30 - 18.30 – 21.00 - di Don Hall (II), Qui Nguyen - con le voci di Marco Bocci, Francesco Pannofino – Animazione - "La famiglia Clade si dedica da sempre all’esplorazione del mondo e, attualmente, gestisce una fattoria. Un giorno, alla loro porta si presenta la presidente di Avalonia, Callisto Mal, che chiederà loro aiuto. Infatti, una pianta che Searcher Clade aveva scoperto anni prima, ovvero il pando, è in grave pericolo. Esso ha rappresentato una rivoluzione per la popolazione di Avalonia, tanto da cambiare radicalmente l’esistenza di tutti loro. Così, ai Clade non rimarrà altro che mettersi in viaggio verso una nuova avventura. Per salvare Avalonia, però, dovranno superare alcune incomprensioni, che svaniranno nel momento nel quale scopriranno una terra misteriosa popolata da creature fantastiche…”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- GLI OCCHI DEL DIAVOLO – ore 16.45 - 19.30 – 21.20 - di Daniel Stamm - con Virginia Madsen, Colin Salmon, Ben Cross, Jacqueline Byers, Christian Navarro – Horror/Thriller - " Il Vaticano riapre in tutta segretezza una scuola di esorcismo, in seguito a un’escalation di casi di possessione demoniaca: insegnare ai giovani sacerdoti la maniera per scacciare le oscure presenze potrebbe essere l’unica maniera per difendersi. Eppure, questa pratica è riservata soltanto agli uomini. Di questo si dispiace molto suor Ann, una giovane religiosa che è convinta di avere una vera e propria vocazione per gli esorcismi. L’unico a intravedere in lei tali potenzialità sarà però un professore, disposto a farle da mentore e a infrangere le regole. Infatti, le consentirà di assistere alle lezioni riservate ai sacerdoti, per poter apprendere come svolgere il rituale. Quando suor Ann incontrerà uno degli indemoniati, si ritroverà di fronte a una forza più potente delle sue abilità, tanto da infestare l’intero istituto. La sua anima sarà in pericolo, visto che il demone è strettamente legato al passato della suora…”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- POKER FACE – ore 16.45 - 19.20 – 21.15 - di di Russell Crowe - con Russell Crowe, Liam Hemsworth, Rza, Aden Young, Steve Bastoni - Thriller - "Jake, magnate della tecnologia, vive a Miami in una residenza di lusso, nella quale di solito ospita i propri amici. Una sera, decide di riunirli tutti per organizzare una partita di poker molto particolare. Jake è, infatti, un giocatore d’azzardo, abituato a investire cifre cospicue nelle puntate durante le sfide a carte coperte cui prende parte. Stavolta, la vittoria consentirebbe ai partecipanti di vincere una somma più alta di quanto potrebbero pensare ma, in caso di successo di Jake, in cambio dovrebbero rinunciare a qualcosa di molto prezioso: i loro segreti più nascosti. Mentre la serata procede e tutto sembra andare nella direzione che Jake ha auspicato, ecco che si verifica qualcosa di inaspettato: un’irruzione nella villa, che metterà in pericolo quanto Jake possiede di più prezioso…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DIABOLIK - GINKO ALL’ATTACCO – ore 16.45 - 19.10 - di Marco Manetti, Antonio Manetti - con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Alessio Lapice - Azione - "In questo secondo capitolo, Diabolik ed Eva Kant sembrano avere un piano apparentemente perfetto. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell’astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all'ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik. Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l'arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg, eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma…”

Voto della critica: ***

- THE MENU – ore 21.15 - di Mark Mylod - con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, John Leguizamo, Janet McTeer – Commedia/Horror - "La storia segue le vicende di una giovane coppia che pur di assaggiare la cucina di un famigerato e ultra esclusivo ristorante, si recano su un'isola remota. Una volta sul posto, i due faranno conoscenza dello Chef, che ha preparato un menu prelibato che riserva alcune, scioccanti, sorprese…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- BONES AND ALL – ore 16.30 - 19.00 – 21.20 - di Luca Guadagnino - con Taylor Russell, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny – Drammatico/Horror - "Anni Ottanta. Maren è un’adolescente che vive con il padre in Virginia. È, però, caratterizzata da una natura molto particolare, che porterà l’uomo ad abbandonarla. Così, Maren dovrà imparare ad arrangiarsi: deciderà di partire alla ricerca della madre, che non ha mai conosciuto, per capire se potrà trovare un appiglio al quale aggrapparsi. Durante il tragitto, Maren incontrerà altri emarginati e disadattati, che come lei vagano tra uno Stato e l’altro. L’era della presidenza Reagan non sembra aver fatto molto per venire incontro ai vagabondi che, invece, devono sopravvivere con i mezzi di sostentamento che trovano. Maren avrà però un incontro speciale, quello con Lee, un ragazzo affascinante quanto allo sbando, che come lei sembra non avere alcun riferimento. I due comprenderanno subito di avere molti aspetti che li uniscono, e per questo decideranno di proseguire insieme il viaggio. Ma la natura che li accomuna non renderà facile a entrambi trovare la propria strada, lasciandoli in una continua precarietà…”

Voto della critica: **** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL PRINCIPE DI ROMA – ore 16.45 - 21.10 - di Edoardo Falcone - con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci - Commedia - "La storia è ambientata a Roma nel 1829. Bartolomeo è un uomo avido a cui non bastano le proprie ricchezze: vuole a tutti i costi appropriarsi di un titolo nobiliare. Per ‘comprare’ la mano della figlia del Principe Accoramboni, si ritrova ad affrontare un viaggio incredibile, a cavallo tra passato, presente e futuro insieme a compagni d'eccezione. Alla fine dovrà fare i conti con sé stesso e raggiungere nuove consapevolezze…”

Voto della critica: ***

- LA STRANEZZA – ore 19.20 - di Roberto Andò - con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, Rosario Lisma - Commedia - "In Sicilia per un breve soggiorno, Luigi Pirandello s’imbatte in un imprevisto che lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L’incontro tra il geniale autore dei ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ e questa scalcinata compagnia amatoriale sarà foriero di molte sorprese…”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO – ore 20.30 - di Don Hall (II), Qui Nguyen - con le voci di Marco Bocci, Francesco Pannofino – Animazione - "La famiglia Clade si dedica da sempre all’esplorazione del mondo e, attualmente, gestisce una fattoria. Un giorno, alla loro porta si presenta la presidente di Avalonia, Callisto Mal, che chiederà loro aiuto. Infatti, una pianta che Searcher Clade aveva scoperto anni prima, ovvero il pando, è in grave pericolo. Esso ha rappresentato una rivoluzione per la popolazione di Avalonia, tanto da cambiare radicalmente l’esistenza di tutti loro. Così, ai Clade non rimarrà altro che mettersi in viaggio verso una nuova avventura. Per salvare Avalonia, però, dovranno superare alcune incomprensioni, che svaniranno nel momento nel quale scopriranno una terra misteriosa popolata da creature fantastiche…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- DIABOLIK - GINKO ALL’ATTACCO – ore 21.00 - di Marco Manetti, Antonio Manetti - con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Alessio Lapice - Azione - "In questo secondo capitolo, Diabolik ed Eva Kant sembrano avere un piano apparentemente perfetto. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell’astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all'ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik. Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l'arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg, eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- BONES AND ALL – ore 20.45 - di Luca Guadagnino - con Taylor Russell, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny – Drammatico/Horror - "Anni Ottanta. Maren è un’adolescente che vive con il padre in Virginia. È, però, caratterizzata da una natura molto particolare, che porterà l’uomo ad abbandonarla. Così, Maren dovrà imparare ad arrangiarsi: deciderà di partire alla ricerca della madre, che non ha mai conosciuto, per capire se potrà trovare un appiglio al quale aggrapparsi. Durante il tragitto, Maren incontrerà altri emarginati e disadattati, che come lei vagano tra uno Stato e l’altro. L’era della presidenza Reagan non sembra aver fatto molto per venire incontro ai vagabondi che, invece, devono sopravvivere con i mezzi di sostentamento che trovano. Maren avrà però un incontro speciale, quello con Lee, un ragazzo affascinante quanto allo sbando, che come lei sembra non avere alcun riferimento. I due comprenderanno subito di avere molti aspetti che li uniscono, e per questo decideranno di proseguire insieme il viaggio. Ma la natura che li accomuna non renderà facile a entrambi trovare la propria strada, lasciandoli in una continua precarietà…”

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI – ore 20.30 - di Anthony Fabian - con Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Alba Baptista, Lucas Bravo - Drammatico - "La storia è quella di una donna delle pulizie vedova che, negli anni Cinquanta, resta estremamente colpita da un vestito d'alta moda di Dior e per questo decide di cambiare vita imbarcandosi in una grande avventura, da Londra a Parigi…”

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- DIABOLIK - GINKO ALL’ATTACCO – ore 21.00 - di Marco Manetti, Antonio Manetti - con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Alessio Lapice - Azione - "In questo secondo capitolo, Diabolik ed Eva Kant sembrano avere un piano apparentemente perfetto. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell’astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all'ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik. Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l'arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg, eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da https: movieplayer.it