"Fotografiamo Vallebona. Dalla pellicola allo smartphone", al via la terza edizione con Saverio Chiappalone (Foto)

Nel prossimo fine settimana, sabato tutto il giorno mentre domenica solo al mattino, andrà in scena la III edizione dell’esperienza fotografica con Saverio Chiappalone: "Fotografiamo Vallebona. Dalla pellicola allo smartphone".

"Un appuntamento atteso con trepidazione dai partecipanti dello scorso anno e che si apre con generosità ad un pubblico più ampio: chi ha voglia di provare o di perfezionarsi sarà il benvenuto" - fa sapere l'Amministrazione comunale di Vallebona.

‘Questione di luci’ è il tema che verrà proposto. "Uno spunto, un suggerimento che i ‘fotografi’ potranno cogliere con un’interpretazione assolutamente libera che verrà poi tradotta negli scatti. Il borgo di Vallebona, con i suoi carugi, le volte, le piazzette e tanti angoli da scoprire si presta a questo ‘viaggio’ creativo, affascinante e divertente. Ognuno dei partecipanti avrà l’opportunità di offrire il proprio ‘sguardo’ unico ed originale e condividere l’esperienza con il gruppo" - spiega l'Amministrazione comunale - "Vi sarà inoltre uno spazio creativo dedicato alla realizzazione di un ‘collage‘ fotografico. Gli scatti potranno essere realizzati in modalità analogica con macchine fotografiche e pellicola fornita ai partecipanti oppure in forma digitale con l’utilizzo dello smartphone".

Il ritrovo è previsto alle 9,30 in piazza della Libertà. Saverio Chiappalone sarà affiancato da Simona Alborno (direttore artistico). Per partecipare è richiesta l’iscrizione gratuita a info@saveriochiappalone, via messaggio o Whatsapp al numero 347 6094033.