Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 24 a domenica 27 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE



SANREMO

8.00. Tappa Gold del Circuito Nazionale HD Golf al Golf degli Ulivi di Sanremo, Strada al Campo da Golf 59 (più info)

13.00-14.30. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Seminario gratuito di Autoprotezione e Antiviolenza tenuta dagli istruttori Fabio Forte e Samantha Aiola dell’ASD Chikara Dojo. Palazzetto di Villa Ormond

15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)



16.30. Incontro sulla figura di Giuseppe Mazzini e la sua opera ‘Dei doveri dell’uomo’, edita e commentata a cura di Danilo Bruno per le edizioni Porto Seguro. Bruno dialoga con il Vice Presidente della Federazione Operaia, il musicista e storico Freddy Colt (disponibili alcune copie del libro). della Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, ingresso libero



17.00. Il Club per l’Unesco di Sanremo presenta il libro ‘Il meglio tempo: 1893, la rivolta dei Fasci nella Sicilia interna’ di Enzo Barnabà. L'Autore dialoga con la professoressa Bianca Scaglione. Salone Consiliare del Museo Civico, ingresso libero



17.00-19.00. ‘Imparare con i Musei’: presentazione delle nuove proposte didattiche dei tre musei statali del ponente ligure (Museo preistorico dei Balzi Rossi, Area archeologica di Nervia e Forte di Santa Tecla) rivolto a insegnanti di ogni ordine e grado. Sala Magazzino di Ponente del Forte di Santa Tecla, prenotazione all’indirizzo drm-lig.servizieducativi@cultura.gov.it

21.00. ‘I Concerti per fiati di Mozart’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Adriana Ferreira (flauto) e Calogero Palermo (clarinetto) dell'Orchestra S.Cecilia di Roma. In programma musiche di Mozart. Concattedrale di San Siro, ingresso libero

IMPERIA



8.30. ‘Il Tour di Cap Ferrat’: passeggiata in Francia adatta a tutti accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino. Ritrovo al parcheggio dell’autostrada Imperia Ovest, info 337 1066940

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio



VENTIMIGLIA



11.00. Posa della Targa dedicata al Mare con poesia di Pierina Giauna. Partecipa il commissario prefettizio e l’autrice della poesia. Evento a cura del Circolo della Castagnola di Ventimiglia. Giardini ‘Renzo Villa’ di Latte

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Paesaggi urbani’ presso la sede dell' UCD/ ANPI in via Al Mercato 8, fino al 30 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid



18.30 & 21.00. Incontro/dibattito dedicato alla presentazione, attraverso i diversi punti di vista dei relatori, della situazione passata ed attuale dei nostri boschi di castagno + alle 21, proiezione del film documentario ‘Innesti’ di Sandro Bozzolo. Partecipano il protagonista Ettore Bozzolo e suo figlio Sandro (regista). Cinema Olimpia, ingresso libero (più info)

ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)

FRANCIA

MENTON



10.00-19.00. PhotoMenton 2022: mostra fotografica con la partecipazione di circa 100 fotografi e quasi 1.000 foto esposte (ingresso 3 euro). Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8, fino al 27 novembre (più info)

MONACO

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre



20.00. ‘Un Conseil d'Ami’: spettacolo teatrale di Didier Caron, con Christian Vadim, Marie Fugain, Manuel Gélin e Juliette Meyniac. Théâtre Princesse Grace (più info)



20.30. Per il Monte-Carlo Jazz Festival 2022, ‘Jazz & Cuba’, concerti di Richard Bona & Alfredo Rodriguez feat Michael Olivera e Gonzalo Rubalcaba featuring Matt Brewer & Eric Harland. Salle Garnier dell’Opéra di Monte-Carlo (più info)





WORK IN PROGRESS...



VENERDI’ 25 NOVEMBRE



SANREMO



11.00. Inaugurazione di una nuova panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Partecipa l’associazione Zonta Club Sanremo. Evento a cura del Centro Antiviolenza ISV della provincia. Inoltre, verrà apposta una targa con indicati gli indirizzi dei centri antiviolenza della provincia. Conad Solaro



12.00. Nella ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne’, incontro a cura della Cgil di Imperia con inaugurazione di una panchina rossa alla Piazzetta dei Diritti. Sede della Camera del Lavoro, Via Pallavicino 13

12.30. Dragon Winter Series 2022/2023 (competizione velica). Specchio acqueo antistante la città, fino al 27 novembre (più info)

15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

16.00. Per l’Università della Terza Età, ‘La storia nel piatto: A cena con Pinocchio’ a cura di Giancarlo Rilla. Sala consiliare del Museo Civico di Sanremo a Palazzo Nota (più info)



16.30. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di venerdì), Antonio Manzini presenta il libro ‘La Mala Erba’ (Sellerio). Partecipa la professoressa Stefania Sandra. Sala Privata del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì). Ristorante Strambò a Portosole (info)

IMPERIA



9.00-19.00. Giornata Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne: esposizione di libri al femminile. Previsto il banchetto del centro antiviolenza con la distribuzione di segnalibro patrocinati da Fondazione Carige e palloncini (con offerta libera). Libreria Mondadori

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



10.00-12.00. Giornata Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne: stand istituzionali a cura della Questura e della Polizia di Stato in Piazza San Giovanni

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



18.00. Celebrazione di una messa in suffragio di tutte le vittime di femminicidio. A cura dello Zonta Club di Imperia. Chiesa di Cristo Re



21.00. Serata dedicata alla meteorologia di base con Giovanni Nebbia: istruzioni per comprendere una previsione del tempo. A cura del Circolo Manuel Belgrado. Oratorio dell'Assunta di Costa d'Oneglia, prenotazioni WhatsApp al 329 4098820



21.00. Tradizionale concerto dedicato alle celebrazioni di San Leonardo per coro ed organo eseguito sull’organo Mentasti del 1877 dal M° Giorgio Revelli e dal Coro diocesano di Musica Sacra della Diocesi di Albenga, diretto dal M° rev. Danilo Galliani. In programma musiche di Lorenzo Perosi. Basilica Concattedrale di San Maurizio a Porto Maurizio, ingresso libero



21.15. ‘Tracce’: reading teatrale con letture di Simonetta Tassara tratte dai racconti di Emilio Grollero e Alessia Chizzoniti. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni al 340 2949698



VENTIMIGLIA



9.00 & 15.00. Nella ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne’, convegno ‘Ti amo…da morirmi’ al Teatro Comunale con il coinvolgimento del Soprano Daniela Tessitore e delle scuole di primo e secondo grado. Verranno affrontati i temi della violenza sulle donne e la parità di genere in relazione alla canzone italiana e alla mitologia. Alle 15, continuazione del convegno nella sala polifunzionale Sant’Agostino con un incontro formativo per tecnici e operatori del settore, relativo alle tematiche della violenza



21.00. In occasione della ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne’, l'Associazione Noi4you – sportello di ascolto e aiuto alle donne - promuove lo spettacolo teatrale ‘Il Raccolto’ di Giorgia Brusco, messo in scena da 'I Cattivi di Cuore’ con Giorgia Brusco, Chiara Giribaldi, Federica Chichi ed Ilaria Pettinelli (dibattito al termine). Teatro Comunale (10 euro), info e prenotazioni 334 9999304



VALLECROSIA

18.00. Conferenza contro la violenza sulle donne, tenuta dall'assessore ai Servizi sociali, dott.ssa Marilena Piardi. Intervengono l’associazione musicale G.B. Pergolesi ETS e l’associazione Bethel. Sala Polivalente del Comune

BORDIGHERA



17.00. Per la rassegna letteraria ‘Equi…libri’, Alessandra Chiappori con il fotografo Stefano Ascheri, presentano ‘111 luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire’. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero

17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Paesaggi urbani’ presso la sede dell' UCD/ ANPI in via Al Mercato 8, fino al 30 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

20.30. ‘Insieme contro la violenza sulle donne’: convegno a cura del gruppo Buonavoglia composto da ACEB – Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso e dalla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia. Centro polivalente Giovanni Falcone, ingresso libero (locandina) JPG Contro la violenza sulle donne 2022

CIPRESSA

21.00. Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, incontro con la dottoressa Desiré Anzalone (Polizia di Stato), la dottoressa Claudia Aluvisetti (psicologa clinica a psicoterapeuta), Lucio Garzia (Presidente Uisp Imperia) e Federica Orsini (pittrice). Sala consiliare del Comune, partecipazione libera

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



PORNASSIO

14.00. Per ‘Il sabato del villaggio’, ‘Raccogliamo e differenziamo’: incontro di Educazione ambientale con i bambini delle scuola materna ed elementare Riservato alle scuole tenuto dal Dott. Guido Lugani, Ingegnere Ambientate. Evento a cura dell'Accademia Kronos. Scuola Elementare di Pornassio, info 331 8369495

FRANCIA

MENTON



10.00-19.00. PhotoMenton 2022: mostra fotografica con la partecipazione di circa 100 fotografi e quasi 1.000 foto esposte (ingresso 3 euro). Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8, fino al 27 novembre (più info)

MONACO

10.00-21-00. Monte-Carlo Gastronomia (25ª edizione): degustazione e acquisto di prodotti selezionati con più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei su 2.500 m2, in un ambiente raffinato e accogliente. Espace Fontvieille, fino al 28 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre



SABATO 26 NOVEMBRE



SANREMO



9.30-18.30. ‘Impresa socialmente responsabile, stabilire un incontro ottimale tra etica e profitto’: convegno organizzato dalla FIDAPA B.P.W. con interventi di relatori che rappresentano aziende modello di eticità e sostenibilità a livello nazionale ed internazionale (h 9/13-15.30/18.30). Villa Nobel, corso Felice Cavallotti 116 (più info)

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo alle 10.30 nella hall del Teatro Ariston

12.30. Dragon Winter Series 2022/2023 (competizione velica). Specchio acqueo antistante la città, fino al 27 novembre (più info)

15.00-24.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

16.00. Per ‘Conoscere la nuova Africa’, 1° incontro col cinema africano con proiezione film ‘Moolaadé’ (Senegal 2004) di Ousmane Sembene (sottotitolato in italiano). Sala della Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47 (il programma)

23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio

11.00. Per la Festa di San Leonardo, consegna dei Premi San Leonardo - Città di Imperia 2022 a Stefano Zanchi, fumettista imperiese, e all’associazione Delfini di Ponente (Sala Consiliare). Al termine apertura del Presepe della Città con il tema del Centenario di Imperia del 2023 (Atrio del Palazzo civico)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

16.00. Per la Festa di San Leonardo, S. Messa Pontificale presieduta dal Vescovo diocesano S.E. Mons. Guglielmo Borghetti e concelebrata dei parroci della città (Basilica Concattedrale di San Maurizio). A seguire, solenne processione per le vie del Parasio, con la tradizionale sosta davanti alla casa natale del Santo

17.00. Per la Festa di San Leonardo, ‘Imperia s’illumina’: spettacoli luminosi, tra sfilate itineranti, esibizioni di cavalli luminosi, musica e giocoleria + accensione luminarie natalizie. Vie commerciali del centro di Oneglia

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

18.30. Per la Festa di San Leonardo, ‘Imperia s’illumina’, in piazza Dante si accendono ufficialmente le Luminarie Natalizie con uno spettacolo di musica, danza aerea e trampolieri



21.00. The Middle One - La Vi(t)a di mezzo che fa esplodere l’Arte: incontro con l’artista bordi gotto Matteo Onofrio (in arte The Middle One). Arci Camalli in Via bastioni di mezzo 6

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

16.00. Per il 24esimo ciclo di conferenze ‘Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri’, incontro dal titolo ‘Lettere, poesie e scritti inediti di Lina Meiffret. Partigiana e letterata amica del giovane Calvino’. Donatella Alfonso intervista le Autrici Daniela Cassini e Sarah Clarke. Museo ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, ingresso libero

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Paesaggi urbani’ presso la sede dell' UCD/ ANPI in via Al Mercato 8, fino al 30 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid

17.00. Presentazione alla cittadinanza dello stato di attuazione delle opere pubbliche a Bordighera, con un particolare focus sul restyling della passeggiata mare. Partecipano i progettisti Arch. Andrea Folli, Arch. Silvia Dagna, Arch. Serena Galassi, Arch. Alessandro Risi, Ing. Fabio Gramagna e l’Agronomo Dott. Giovanna Mancini. Centro culturale polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, ingresso libero

OSPEDALETTI

21.00. Serata Astronomica: in riva al mare. riparati dalle luci della città. esplorazione del cielo stellato, tra pianeti e lontani oggetti celesti a cura dell’associazione Stellaria. Darsena cittadina, offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



TAGGIA



10.00-19.30. Laboratorio di scrittura e recitazione aperto a tutti sul monologo, dal titolo ‘Scrivere e recitare ovvero giocare’, tenuto da Pino Petruzzelli, drammaturgo, autore, regista e attore (h 10/19.30 con pausa pranzo). Sede del Teatro del Banchéro, Via Soleri 12, anche domani, info 0184 461063 (più info)



SAN LORENZO AL MARE



17.30 & 21.30. Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne, ciclo di letture per promuovere la parità di genere + mostra fotografica (h 17.30) + alle 21.30, spettacolo teatrale ‘Venere in pelliccia’ realizzato da una compagnia teatrale milanese con una raccolta fondi per il centro antiviolenza. Teatro dell’Albero

ENTROTERRA

DOLCEACQUA

15.00-18.00. Mostra dedicata a Giovanni Morscio a 50 anni dalla scomparsa realizzata da Frank Vigliani, restauratore e conoscitore di Morscio. Pinacoteca Morscio a Palazzo Luigina Garoscio (2° piano), Via Doria 10

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



20.45. Per il Festival di Musica Sacra, ST François d’Assise et Gallia de C. Gounod - L’Angélus et Ecce Quam Bonum de M. Caillebotte: concerto del Chœur Région Sud accompagné de l’Orchestre Sympho Sophia. Eglise de la Sainte-Famille (più info)

MENTON



10.00-19.00. PhotoMenton 2022: mostra fotografica con la partecipazione di circa 100 fotografi e quasi 1.000 foto esposte (ingresso 3 euro). Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8, fino al 27 novembre (più info)

MONACO



10.00-21-00. Monte-Carlo Gastronomia (25ª edizione): degustazione e acquisto di prodotti selezionati con più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei su 2.500 m2, in un ambiente raffinato e accogliente. Espace Fontvieille, fino al 28 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

20.00. Per la seconda edizione, il Gala del Festival des Etoilés Monte-Carlo chiude la programmazione delle cena a 4 mani in occasione di una serata d'eccezione nella quale i cuochi stellati del Resort - Alain Ducasse, Marcel Ravin Yannick Alleno e Dominque Lory cucineranno davanti agli ospiti presenti. One Monte-Carlo (più info)

20.30. Concerto di Tania Dovgal nell’ambito della rassegna ‘In Tempore Otgani’. In programma opere di Olivier Messiaen, Jean Langlais e Marc Giacone. Cattedrale di Monaco (più info)



NICE



10.00-17.00. Festa della Castagna: castagne arrostite + degustazione di prodotti locali + degustazione di polenta (h 12/13) + Laboratorio di trucco per bambini + Intrattenimento musicale + Scultura di palloncini. Le Goût de Nice, bd Jean Jaurès 34 (vecchia Nizza), info + 33 04 97135580



19.30. ‘La Roue Humaine’: spettacolo di balletto messo in scena dalla Compagnia Héloïse Pelaia. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (più info)





DOMENICA 27 NOVEMBRE



SANREMO



9.00. ‘Il Santuario più alto della città dei fiori’ (Monte Bignone): escursione ad anello accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo alla galleria Brunengo (Provinciale 61 San Romolo-Perinaldo), info e prenotazioni 391 104 26 08 (più info)



10.00. Nella Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR9, Clean up per la riduzione dei rifiuti della spiaggia Tre Ponti. A cura dei Comune e dell’associazione I Deplasticati con la collaborazione di Amaie Energia, partecipazione libera



10.30-24.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto, fino al 15 gennaio 2023 (h 10.30/12.30-14.30/24)

11.00. Premiazione della 9ª edizione del Concorso Fotografico Nazionale ‘Memorial Pavan’ al Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond, corso Cavallotti 113 (più info)

12.30. Dragon Winter Series 2022/2023 (competizione velica). Specchio acqueo antistante la città (più info)

15.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

20.30. Superkaroke con sette maxischermi a cura di Alex Penna, cantante, dj e organizzatore, e Gianni Di Francesco. Mamely di via Gioberti, info e prenotazioni 380 7098908



IMPERIA

9.30. Presentazione del volume ‘Savoia al femminile. Regine e Principesse, Religiose e Beale dalle origini della Dinastia al XX secolo’ a cura di Vittoria Aicardi. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’, ingresso libero con prenotazione fino ad esaurimento dei posti, info e prenotazioni musicorner@alice.it

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



17.15. ‘Il raccolto’: spettacolo teatrale dei Cattivi di cuore con Chiara Giribaldi e Giorgia Brusco per la regia di Gino Brusco. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni al 340 2949698

VENTIMIGLIA



14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507

BORDIGHERA

9.30. Presentazione del volume ‘Savoia al femminile. Regine e Principesse, Religiose e Beale dalle origini della Dinastia al XX secolo’ a cura di Vittoria Aicardi. Villa Margherita, ingresso libero con prenotazione fino ad esaurimento dei posti, info e prenotazioni musicorner@alice.it

17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Paesaggi urbani’ presso la sede dell' UCD/ ANPI in via Al Mercato 8, fino al 30 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid

TAGGIA



10.00-19.30. Laboratorio di scrittura e recitazione aperto a tutti sul monologo, dal titolo ‘Scrivere e recitare ovvero giocare’, tenuto da Pino Petruzzelli, drammaturgo, autore, regista e attore (h 10/19.30 con pausa pranzo). Sede del Teatro del Banchéro, Via Soleri 12, info 0184 461063 (più info)



DIANO MARINA



10.00. Walk & Wine - Il Golfo Dianese e il Rossese: escursione esperienziale tematica legata a uno dei grandi piaceri dell'uomo: l'uva e il vino. Evento a cura di Surf & Sea Days. Ritrovo sul lungomare cittadino (più info)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00-18.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato con prodotti tipici sia locali che delle zone limitrofe in Piazza Mauro e mercatino dell’Antiquariato in Piazza Garibaldi

15.00-18.00. Mostra dedicata a Giovanni Morscio a 50 anni dalla scomparsa realizzata da Frank Vigliani, restauratore e conoscitore di Morscio. Pinacoteca Morscio a Palazzo Luigina Garoscio (2° piano), Via Doria 10

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

16.30. La Fede, La Speranza, La Carità, Preghiera e Stabat Mater (versione di Czerny) di G.Rossini: concerto del Chœur Philarmonique de Nice accompagnato dal Coro ‘Filharmonia’ di Sanremo con V.Barrière e S.Sylvano (piano a 4 mani). Direttore Giulio Magnanini. Église Notre Dame de la Mer (più info)



MENTON



10.00-19.00. PhotoMenton 2022: ultimo giorno della mostra fotografica con la partecipazione di circa 100 fotografi e quasi 1.000 foto esposte (ingresso 3 euro). Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8 (più info)

MONACO

10.00-20-00. Monte-Carlo Gastronomia (25ª edizione): degustazione e acquisto di prodotti selezionati con più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei su 2.500 m2, in un ambiente raffinato e accogliente. Espace Fontvieille, fino al 28 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

18.00. Per ‘Monte-Carlo Jazz Festival 2022’, Magma e l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo si riuniscono per un incontro eccezionale. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)



