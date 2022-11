San Bartolomeo al Mare: SINOL, venerdì la prova in campo del macchinario applicato al mezzo cingolato

Si svolgerà venerdì mattina in presenza l’evento finale del progetto SINOL (“Soluzioni meccaniche e di automazione per lo svolgimento in sicurezza delle principali operazioni colturali dell'olivicoltura ligure”) con la prova in campo del macchinario applicato al mezzo cingolato, specificatamente studiato per potenziare le lavorazioni e sopperire alle problematiche relative alla sicurezza.



L’appuntamento è fissato per le 9.30 a San Bartolomeo al Mare, in via Faraldi 12, da dove i partecipanti verranno poi accompagnati negli uliveti della Azienda Agricola Valle Ostilia di San Bartolomeo al Mare per assistere alla presentazione.



Il progetto SINOL viene realizzato nell’ambito della misura M16.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria (“Aiuti per la costituzione e l'operatività dei gruppi operativi del PEI “Partenariato europeo per l'innovazione”). SINOL intende trovare soluzioni concrete, valide per la realtà ligure, in grado di risolvere problemi che sono specifici, in quanto indotti dalla particolare conformazione del nostro territorio. Inoltre, si propone di sopperire alle problematiche relative alla sicurezza.



Tra le aziende partner di questa iniziativa, oltre al CIPAT di Imperia, figurano l'Università di Genova, l'Azienda Agricola Valle Ostilia di San Bartolomeo al Mare (IM) e la Moirano Costruzioni meccaniche di Cisano sul Neva (SV).