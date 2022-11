Sanremo: Guardia Costiera sequestra 22.000 confezioni di barattoli di tonno per frode in commercio

Oltre 22.000 barattoli di conserve di tonno per un totale di circa 4,5 tonnellate sono stati sequestrati a seguito di un’indagine condotta dalla Procura di Imperia per il reato di frode in commercio relativo alla vendita di prodotti ittici con etichettatura contraffatta.

Nel corso degli accertamenti condotti dai militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo è emerso che il prodotto stoccato nei depositi, costituito in gran parte da conserve di tonno acquistate da altre ditte o importate dall’estero, prive di etichetta e verosimilmente sottoposte ad ulteriori lavorazioni, veniva successivamente commercializzato con denominazioni commerciali fittizie. Nello specifico, la ditta, dopo aver acquistato il prodotto da terzi, etichettava i barattoli con una scritta di “convenienza” correlata a richieste di aziende e rivendite di tutto il nord Italia.

Difatti, seguendo la filiera della tracciabilità ed effettuando ulteriori indagini sul territorio, è stato accertato che le conserve acquistate con la denominazione di vendita generica “tonno al naturale” venivano successivamente qualificate ed etichettate come conserve appartenenti ad una specifica specie di maggior pregio, e di conseguenza rivendute sul mercato ad un prezzo maggiorato, concretizzando una vera e propria frode in danno del consumatore finale.