Riva Ligure, una Iris per non dimenticare: sabato prossimo un evento dedicato alle donne vittime di violenza

Riva Ligure sarà il primo comune del Ponente ligure ad accettare la proposta di Cristina Mostosi nell’ambito del progetto “Una Iris per non dimenticare”. Il 19 novembre 2022 alle 15 in piazza Ughetto verrà infatti donato un kit con 12 rizomi di iris barbate della collezione ibridata dal padre Luigi Mostosi. I fiori saranno posti a dimora in un’aiuola con la targa: Progetto botanico “Una iris per non dimenticare” dedicato a Paola Mostosi e a tutte le altre donne vittime di violenza.

La consegna dei bulbi avverrà nell’ambito di un evento promosso dal Comune di Riva Ligure che precede di pochi giorni il 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Subito dopo la messa a dimora dei rizomi, alle ore 15:45 circa, presso la sala consiliare del Comune di Riva Ligure ci sarà un incontro aperto al pubblico con Cristina Mostosi. Sarà un’occasione per vedere il corto “L’Iris guerriera” della regista Silvia Berretta e ascoltare la toccante testimonianza di Cristina che racconterà la drammatica storia della sorella Paola.

Cristina Mostosi è oggi la proprietaria del Giardino di Trebecco a Bergamo, uno dei giardini italiani più ricchi di Iris, e da anni conduce una campagna contro la violenza sulle donne in ricordo della sorella Paola, uccisa da un camionista dopo una lite per un banale incidente stradale all’età di 24 anni.

Il Sindaco di Riva Ligure e tutta l’amministrazione comunale hanno aderito con slancio e convinzione al progetto di Cristina accolto in molti comuni e regioni italiane nell’ambito della sensibilizzazione della campagna contro la violenza sulle donne. La cittadinanza è cordialmente inviata a partecipare.