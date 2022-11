Imperia: nel fine settimana, 'Corri con il Sorriso' della 'SorridiconPietro' Onlus

Nicholas Campagna, 25 anni, nato ad Imperia con origini calabresi, e Fabio Rimedio, 36 anni, imperiese d’adozione ormai da tempo, sono due giovani, molto amici, con una sfrenata passione in comune fin da piccoli, quando, guardando le corse da casa, sognavano di esserne parte: il rally.

Ed ecco che, per Nicholas (driver) e Fabio (co-driver) – che ha anche frequentato un corso avanzato per piloti di rally – arriva, ad un certo punto, l’occasione tanto attesa: il primo debutto in gara risale al 2021, in occasione dell’10° Ronde Valli Imperiesi, dove corrono, per la prima volta, insieme.

Nel 2022, all’8° Ronde Val Merula l’esperienza, poi, si ripete, ed i due ragazzi iniziano a pensare di dare uno anche uno scopo alla propria passione: è in quest’occasione che nasce il progetto “ Corri con Il Sorriso ”, un’idea per far conoscere il mondo del rally , sport di squadra basato su sintonia ed unione, essendo ogni singolo membro fondamentale per la riuscita della gara, con la volontà di contribuire, attraverso le loro prestazioni sportive, ad iniziative benefiche presenti sul territorio .

I due piloti contattano, così, la SorridiconPietro Onlus – Associazione che, da anni, con il progetto “Diamo Qualità Alla Vita”, si occupa di cure palliative in età pediatrica – cui raccontano il loro intento e che accoglie con grande entusiasmo l’iniziativa da loro prospettata, grata di poter continuare a promuovere, anche attraverso il rally, sport valoriale, davanti a sempre più persone, la propria iniziativa, volta ad evitare inutili ospedalizzazioni a bambini da 0 a 17 anni affetti da malattie incurabili e/o inguaribili , formando equipe socio-sanitarie in grado di aiutarli a domicilio , assicurando un sostegno alle loro famiglie nella gestione di situazione così difficile come quella prospettata.

Il primo dei molti progetti in cantiere, che verranno, di volta in volta, definiti di comune accordo tra i ragazzi e la SorridiconPietro (si pensa fin d’ora alla possibilità di creare una giornata di c.d. “Rally Theapy”, con annessa raccolta fondi, per poter permettere alle persone affette da disabilità di provare l’ebbrezza di correre su una macchina da rally, chiaramente con tutte le accortezze del caso, ovvero giornate di rally amatoriale per far provare questo sport a tutti coloro che, pur apprezzandolo, non hanno mai avuto le possibilità di conoscerlo in concreto), è stato fissato per sabato 19 e domenica 20 novembre 2022 , ove Nicholas e Fabio correranno , questa volta per la SorridiconPietro Onlus , alla nuova edizione dell’ 11° Ronde Valli Imperiesi e dove verranno distribuiti gadget atti a far conoscere il loro nuovo progetto.