Cerchi un inquilino che paga sempre e puntualmente?

Se hai un immobile di proprietà da mettere in affitto, sai bene che trovare un inquilino che paghi il canone tutti i mesi puntualmente è quasi un'utopia.

‌I numeri confermano i tuoi dubbi: il 62% degli inquilini paga l’affitto in ritardo.

Quanto guadagni affittando un immobile per 10 anni?

60.000 euro!

60.000 euro è la rendita garantita da un immobile affittato ad un canone mensile di 500 euro. Un rendimento più alto della maggior parte dei titoli di stato o delle speculazioni finanziarie. Un'entrata fissa e duratura nel tempo, considerando di avere un inquilino che rimanga in casa tua per 10 anni di seguito, pagando regolarmente l’affitto per tutti i 120 mesi di locazione.

‌Facile? Non proprio! Nella realtà, la durata media di un contratto di locazione oggi è di poco più di 2 anni, quindi nei prossimi 10 anni ti ritroverai a cambiare almeno 4 inquilini e inevitabilmente fra un inquilino e l’altro perderai alcuni mesi d’affitto; inoltre le cose non sempre vanno per il verso giusto e presto o tardi ti troverai alle prese con canoni in ritardo, mensilità non pagate e avvocati.

‌

‌In definitiva, fra canoni non pagati, spese legali, mesi di “sfitto” fra un inquilino e l’altro, perderai almeno 12.000 euro. A questo si aggiungerà lo stress di dover tenere sotto controllo i pagamenti, di sollecitare ripetutamente inquilini in ritardo con l’affitto, di sentirti fare promesse di pagamento che poi non vengono mantenute, di dover interpellare avvocati e sostenere pesanti spese legali.

‌

‌Oppure puoi scegliere SoloAffittiPAY e garantirti una rendita sicura e un affitto sempre puntuale, dimenticando solleciti, spese, morosità e stress e concentrandoti su un unico pensiero: come spendere l’affitto del tuo immobile!

‌

‌Come funziona SoloAffittiPAY:

Insieme scegliamo l’inquilino che abiterà la tua casa in affitto, il canone lo pagherà direttamente SoloAffitti, il 15 di ogni mese, fino alla fine della locazione, qualsiasi cosa accada!

