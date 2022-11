A San Lorenzo al Mare dal 22 novembre corso di Nordic Walking con Marina Caramellino guida escursionistica e istruttrice di NW

Il Nordic Walking (camminata nordica) è una pratica sportiva in cui le braccia spingono, in modo opposto ed alternato rispetto ai piedi, con l'aiuto di appositi bastoni. I muscoli interessati dai movimenti durante l'allenamento sono il 90% del totale.

Usato inizialmente come forma di allenamento estivo dai fondisti, perché permetteva loro di simulare le tecniche di sci di fondo, anche in mancanza di neve, attualmente la pratica del Nordic Walking si è diffusa ampiamente in molti Paesi del mondo.

Fin dall'inizio è importante imparare a praticare il nordic walking con il giusto ritmo e la tecnica corretta, in modo da assicurare i migliori effetti dell'allenamento e ottenere fin da subito benefici, inoltre è uno sport adatto a tutti, anche grazie ai bastoncini che aiutano nell'esecuzione dei movimenti rendendoli più agili.

Per apprendere al meglio la tecnica dal 22 novembre inizierà a San Lorenzo al Mare un corso di Nordic Walking condotto dalla guida escursionistica Marina Caramellino. In base alle esigenze personali, si formeranno due gruppi, al mattino e al pomeriggio. Le lezioni saranno quattro da un’ora e mezza circa cadauna e una camminata finale nei boschi di 2 ore. I bastoncini sono dati in uso gratuito per il corso.

Informazioni e prenotazioni con Marina al 337.1066940 oppure marina.caramellino@gmail.com