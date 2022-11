Sartori nuovo assessore regionale, Lega Sanremo "Grazie a sinergia con referenti del partito si esprimerà al meglio"

"Dopo l’impegno profuso dal suo predecessore, ci auguriamo che Sartori si prodighi per non far mancare il necessario sostegno al settore turistico del Ponente e nello specifico di Sanremo, Città simbolo del turismo per storia e tradizione".

Questo il commento di Michele Gandolfi, responsabile territoriale per la Lega a Sanremo, in merito alla nomina di Augusto Sartori, come assessore regionale. La nomina arriva dopo che il posto è diventato vacante con l'elezione al senato di Gianni Berrino.

"A nome della Lega di Sanremo desidero porgere un augurio di buon lavoro al neo Assessore Regionale al turismo ed ai trasporti Augusto Sartori. Siamo certi che in sinergia con i referenti locali della Lega, i quali rappresentano egregiamente il nostro territorio, con particolare riferimento alla recente investitura di Edoardo Rixi quale Viceministro alle infrastrutture, al Vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana con delega al Marketing e all’attivissimo Consigliere Mabel Riolfo, il neo Assessore potrà esprimere al meglio il suo incarico" - conclude Gandolfi.