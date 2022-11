Ventimiglia: sabato 19 novembre all'oratorio di Vallecrosia una cena per gli Scout 'Vento stellare - Intemelia 1'

Il clan ‘Vento Stellare’ Intemelia 1 degli Scout, in collaborazione con l’associazione ‘Progetto Missioni ODV’, organizzano per sabato 19 novembre una cena sul tema 0Ciao Darwin: Uomini vs Donne’, che si svolgerà alle 19 all’Oratorio Don Bosco a Vallecrosia.

Il ricavato della serata sarà destinato al clan Scout Intemelia 1, per sostenere i costi delle attività dei ragazzi dai 16 ai 20 anni che lo compongono ed all’associazione ‘Progetto Missioni’ che da tempo sostiene le missioni in diversi luoghi del mondo delle Suore di San Giuseppe di Aosta, di Villa Garnier a Bordighera.

Per una questione logistica e di numeri limitati, la prenotazione è obbligatoria, entro il 16 novembre con un messaggio WhatsApp al numero +39 333 820 7887, indicando numero di persone ed eventuali intolleranze e/o allergie.