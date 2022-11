Al via i lavori di collegamento tra l’acquedotto di Camporosso e la condotta del Roya: cambia la viabilità in via I Maggio

Cambia temporaneamente la circolazione stradale a Camporosso mare per permettere i lavori di collegamento tra l’acquedotto della città e la condotta del Roya. Lo annuncia il sindaco Davide Gibelli.

Un'opera fondamentale in caso di deficit idrico della falda. “Al fine della realizzazione dei lavori di collegamento dell’acquedotto di Camporosso con la condotta del Roya è stata disposta la modifica temporanea della circolazione stradale in corrispondenza di via I Maggio (strada lungo argine del torrente Nervia)” - fa sapere il primo cittadino - “Via I Maggio risulterà percorribile esclusivamente in direzione sud, con uscita sulla strada statale Aurelia e svolta obbligatoria verso Ventimiglia, mentre via XXV Aprile rimarrà percorribile nella sola direzione verso Vallecrosia, secondo apposita segnaletica di cantiere. Ci scusiamo per i disagi che ci auguriamo siano il più possibile contenuti. La presente comunicazione è immediatamente operativa”.

Sarà la società Ireti, ente gestore dell’acquedotto, a sovraintendere i lavori che sono stati finanziati dal dipartimento nazionale della Protezione civile per oltre mezzo milione di euro in seguito al riconoscimento dello stato di emergenza formulato dalla Regione Liguria per la grave siccità che quest’estate ha colpito il territorio.