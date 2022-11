Sanremo: cresce l'attesa per la seconda edizione del Festival della Canzone Cristiana di febbraio

A Sanremo è tutto pronto per l’avvio della seconda Edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023, www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it. La manifestazione si terrà dalle 15 alle 19.30, nei giorni 8, 9 e 10 febbraio 2023, nello storico Teatro del Palazzo dell’Antico Ospedale di Sanremo, sede dell’Associazione "La Federazione Operaia” fondata da Giuseppe Garibaldi.

Il Festival, organizzato dal Cantautore e Direttore artistico Fabrizio Venturi, dopo il successo mediatico nazionale del 2022, patrocinato dal Comune di Sanremo, in collaborazione con la Diocesi di Sanremo – Ventimiglia, per la sua seconda edizione ha ottenuto anche i Patrocini della Regione Liguria e della Provincia di Imperia. Il Festival, denominato Cristian Music Festival, si prefigge l’intento di diffondere e far conoscere, in Italia, la canzone di ispirazione Cristiana o Christian music, genere musicale che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede, molto diffuso e, pertanto, conosciuto in altre nazioni. Il Festival, come lo scorso anno, si svolgerà nella città dei Fiori, ossia Sanremo, che, per la sua tradizione, più di ogni altra realtà rappresenta l’Italia musicale. Radio Mater, radio nazionale cristiana, seconda per ascolti a Radio Maria, è la radio ufficiale, che, insieme a Radio Luce, trasmetterà la diretta radiofonica.

"Abbiamo definito un accordo anche con un’emittente televisiva nazionale molto prestigiosa, della quale sveleremo l'identità più avanti" ha dichiarato soddisfatto Venturi. Tra gli ospiti, oltre a due grandi artisti italiani, vi sono due star internazionali della Christian Music e, proveniente dai Paesi Bassi, Blackrockstar Rivelino Rigters, secondo classificato all’Euro Christian Music Festival Torino 2022, capitanato per la direzione artistica da Fabrizio Venturi. Quattro dei 24 cantanti in gara della precedente edizione parteciperanno di diritto, come da regolamento, al Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023, tra cui, Fra Vinicius, vincitore dell’edizione 2022, Shoek, secondo classificato e Stella Sorrentino, terza classificata, però il tempo limite per presentare le canzoni scelte per la gara scade il 30 novembre 2022, già sicuro della loro partecipazione invece sono i Saul City, vincitori dell’Euro Christian Music Festival di Torino.

"Abbiamo già sottoscritto accordi con altri prestigiosi ospiti - va vanti Venturi - che spero siano di gradimento al pubblico, tuttavia, per adesso, mi limito solo a diffondere queste news. L'edizione del 2023 sarà presentata da due notissimi volti della TV nazionale, oltre alla co-conduzione del mio amico Mitch di 105 e Le iene, come lo scorso anno. Con lui farò qualche sketch. Oltre ad alcuni interventi insieme alla conduzione ufficiale, presenterò gli ospiti, i concorrenti con accesso di diritto e le premiazioni della finale. La giuria, come sappiamo, è presieduta da Monsignor Marco Frisina, ma già circola la voce che, a farne parte, vi sarà anche un secondo Vescovo? Nuovamente avremo in giuria Paola Maschio, moglie del defunto Roberto Bignoli, Rock Star internazionale, cinque premi Unity Awards, conferiti dall'United Catholic Music and Video Association, due dei quali conferiti a Washington e tanti altri rilevanti premi".

Anche se le candidature sono iniziate da settembre, considerata l’elevatissima qualità di alcune canzoni degli artisti in gara, Venturi ha istituito altri due prestigiosi premi. Tutte le targhe destinate ai premiati sono opere realizzate dal Maestro orafo Michele Affidato, orafo ufficiale del Festival della Canzone Italiana. Venturi rende noto, inoltre, che il Festival sarà destinatario di un Premio Speciale da parte del circuito della Rete dei Festival, che raduna circa 100 festival e contest di tutta Italia, oltre al premio Speciale che permetterà al vincitore di fruire di una vera e propria produzione discografica.

“Come ho sempre sostenuto – ha sottolineato Venturi – sono fermamente convinto del fatto che la musica abbia anche una missione educativa e migliorativa della realtà, soprattutto in una società, come quella attuale, che sta smarrendo i suoi valori umani, così importanti per vivere in modo dignitoso, ancor più, in questo tempo doloroso, perché pervaso da una assurda guerra. L’invito della Chiesa a collaborare alla Nuova Evangelizzazione scaturisce dalla lettura data alla manifestazione, di cui Radio Mater è Radio ufficiale, in termini di opportunità che consente di conoscere, più da vicino, il genere della musica Cristiana, in quanto essa, come affermano alcune notevoli autorità religiose (Suor Vincenzina Botindari, Padre Luca Arzenton con Shout Koinonia e Don Pasqualino Di Dio), che fanno parte del team del Festival , la Christian Music è diffusa su tutto il territorio nazionale e coinvolge parrocchie, gruppi e movimenti religiosi che vedono nella musica un modo per esprimere la loro testimonianza. Vogliamo ringraziare il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ed anche l’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, per l'intento di volere continuare ad affiancare questa manifestazione, di cui, come è stato dichiarato pubblicamente da entrambi, hanno riconosciuto la grande importanza per essere la canzone cristiana veicolo di valori evangelici, prezioso messaggio di umanità, che, in questo momento difficile e molto complicato, può dare conforto e sostegno morale. Tuttavia occorre, secondo il Sindaco Biancheri, essere particolarmente vicini a tutte le famiglie e a tutte quelle persone che stanno attraversando momenti difficili. Attraverso la musica Cristiana si può arrivare al cuore di tutte le persone. Il Sanremo Cristian Music Festival porterà sicuramente qualcosa di nuovo alla città e potrà avere anche risvolti importanti per quanto attiene il turismo. Manifestiamo, pertanto, la nostra volontà di essere di supporto a tale comparto anche nelle prossime edizioni”.