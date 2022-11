Imperia: terminato ieri con la premiazione delle opere vincitrici il concorso 'Dipingendo Olioliva' (Foto)

Si è conclusa ieri, con la premiazione delle opere vincitrici "Radici" di Claudio Bessone e "Ulivi all'imbrunire" di Luciana Bosio, l'evento ideato da Confesercenti Imperia ed organizzato in stretta collaborazione con la celebre Accademia Balbo di Bordighera "Dipingendo Olioliva" 2022.

"Esprimiamo un sentito ringraziamento all’Accademia Balbo di Bordighera e ai suoi allievi - evidenziano gli organizzatori - per la disponibilità dimostrata e i lavori di qualità e pregio effettuati, ai membri della giuria Dott.ssa Maria Teresa Verda, Dott.ssa Estelle Tesserini e al Dott. Sista che con professionalità hanno giudicato le opere per il loro valore estetico, artistico e tecnico-pittorico, ai commercianti che hanno ospitato le opere all'interno delle loro vetrine abbellendo le stesse con un tocca artistico, alle aziende associate In.net Imperia e azienda agricola Armato Cristina di Lucinasco che hanno messo a disposizione i premi destinati ai vincitori, ed infine a tutta la struttura Confesercenti che ha lavorato per dare un quid in più di colore e cultura nel circuito di Olioliva".