Imperia, bimbo di un anno resta chiuso in auto: salvato dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco in piazza San Francesco a Imperia per soccorrere un bimbo di circa un anno rimasto intrappolato nell'auto.

Il bambino era rimasto chiuso in macchina e il padre, visto che non riusciva ad aprire la vettura, probabilmente a causa di un malfunzionamento allo sportello o alla chiave, ha richiesto l'aiuto del 115.

Il bimbo, che è rimasto da solo in auto per circa cinque-sei minuti, fortunatamente stava bene e non si è accorto di nulla. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha potuto riabbracciare, in poco tempo, il padre.