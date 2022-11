Un uomo di 80 anni è stato trovato senza vita, questo pomeriggio in via De Amicis, in frazione Porra a Ventimiglia.

L’uomo è stato trovato impiccato e l’intervento del personale sanitario del 118, allertato poco prima, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Del caso di occupano ora gli inquirenti per capire i motivi dle gesto dell’80enne.