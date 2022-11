Ventimiglia: a fuoco un capanno utilizzato come ricovero attrezzi a Peglia, intervento dei Vigili del Fuoco (Foto)

Intervento dei Vigili del Fuoco, questa mattina poco prima di mezzogiorno, nella zona di Peglia a Ventimiglia per un incendio che si è sviluppato all’interno di un capanno utilizzato come ricovero attrezzi.

L’allarme è scattato dagli uffici dell’autostrada che si trovano alla barriera della A10. Alcuni addetti, infatti, hanno visto la colonna di fumo levarsi e hanno chiamato i pompieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili della città di confine e anche quelli di Sanremo.

Le fiamme sono state spente rapidamente e ora è in corso la bonifica. I pompieri sono anche intervenuti a Sanremo per la 'sfiammata' su un palo della luce in via Goethe e per salvare un gabbiano in via Verdi, dove era rimasto impigliato in un cavo.