Coronavirus: cala il tasso di positività nel Principato di Monaco, sono 63 i nuovi casi della settimana scorsa

Il bilancio sanitario del Principato arriva a quota 14.958 persone colpite dal Coronavirus dall’inizio della pandemia e, contestualmente, sono state 14.840 quelle guarite.

La scorsa settimana sono stati rilevati 63 nuovi casi positivi di Covid-19 mentre sono 11 i pazienti ricoverati in ospedale, dei quali 2 in terapia intensiva. Sono invece 36 le persone seguite a casa in osservazione.

Sono stati 1.096 i test eseguiti la settimana scorsa, per tasso di positività in calo, al 12,8%. Scende anche il tasso di incidenza, la settimana scorsa a quota 161 (222 nei 7 giorni precedenti).