Sanremo: grande successo e partecipazione per il ventennale del Club per l'Unesco della città dei fiori

Grande successo per la celebrazione dei 20 anni compiuti dall'associazione matuziana del Club per l’Unesco. Alla celebrazione hanno partecipato: Maria Paola Azzario Chiesa, Presidente del Centro per l'UNESCO di Torino, Vice Presidente della Federazione Europea e membro del Consiglio Direttivo della Federazione Mondiale e Responsabile per l'Italia del Forum Internazionale delle Donne del Mediterraneo. E’ stata anche madrina di ‘battesimo’ del Club, nato il 5 aprile 2002.

C’erano anche: il Sindaco Alberto Biancheri, l'Assessore alla Cultura Silvana Ormea, il Senatore Gianni Berrino, il capogruppo in consiglio comunale a Sanremo Luca Lombardi e il Segretario cittadino Antonino Consiglio (FdI). Marzia Taruffi e Adriano Battistotti che hanno concesso l'utilizzo del Teatro del Casinò e il personale del Museo civico, da anni disponibile ed efficiente nel corso delle manifestazioni organizzate dal Club.

I giovani musicisti dell'Orchestra della riviera dei fiori ‘Note libere’, diretta dai Maestri Cristina Orvieto e Fabrizio Ragazzi, hanno entusiasmato per il loro talento, passione e bravura di fronte al folto pubblico presente domenica scorsa.

Il Presidente ed i soci hanno ringraziato il pubblico che ha partecipato ai due eventi celebrativi: sabato al Museo Civico nel corso della presentazione della ‘Storia del Club’ e della proiezione del cortometraggio del registra sanremese Piero Farina mentre Riccardo Di Gerlando ne ha curato il montaggio oltre alla Dottoressa Letizia Lodi ‘Sanremo e l'Europa. L'immagine della città tra ottocento e novecento’; e domenica al concerto celebrativo.

“Ne abbiamo fatte di tutti i colori in questi primi 20 anni e ci riproponiamo di farne altrettante in futuro”: è questo l'augurio che il Presidente Esse rivolge ai soci del club che, con entusiasmo si prodigano a realizzare eventi per la cittadinanza inerenti l'educazione, la scienza e la cultura seguendo le linee guida Unesco, e che fanno parte integrante del Dna degli iscritti ai club di tutta Italia.