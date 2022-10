Un nostro lettore di Sanremo, Dario, ci ha scritto inviandoci alcune foto della pensilina di Bevino, frazione sanremese di San Romolo nell’immediato entroterra.

Come si può vedere la pensilina, costruita anni e anni fa in muratura è in condizioni drammatiche. Anche se non è molto utilizzata, come sottolinea il lettore sarebbe opportuno un intervento per evitare un impatto visivo deprimente ma anche per fare in modo che, in futuro, possano staccarsi pezzi dal tetto o altro.