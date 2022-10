Sanremo: giro di vite della Polizia Locale contro l’abbandono di veicoli in città

Nel più ampio ambito di controllo del territorio la Polizia Locale di Sanremo ha intensificato nell’ultimo periodo il lavoro per la catalogazione e la rimozione delle auto abbandonate sul territorio comunale.

Sono sempre di più i veicoli lasciati fermi a bordo strada per i motivi più vari: guasti, proprietari deceduti, mezzi ormai obsoleti per i quali si pensa sia meglio l’abbandono che la regolare rottamazione. E così il comando della Polizia Locale sta intervenendo per l’identificazione dei proprietari; negli ultimi giorni sono partiti ben 13 avvisi per il ritiro dei mezzi individuati dagli agenti in giro per la città.

Nei prossimi giorni, inoltre, la Polizia Locale proseguirà con gli interventi dedicandosi anche a zone periferiche che da anni sono diventati un deposito abusivo per mezzi pesanti inutilizzati.