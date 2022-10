Il Giudice del Lavoro dà nuovamente ragione a 39 dipendenti della Rt, ma tutto finirà nel piano concordatario

Anche se tutto andrà a finire nel concordato che sarà deciso dal Tribunale, oggi una ventina di dipendenti della Riviera Trasporti ha vinto contro l’azienda di fronte al Giudice del Lavoro.

I ricorrenti, infatti, avevano chiesto il pagamento delle ore in più chieste dalla Rt, che non aveva previsto gli aumenti salariali. I dipendenti, che in totale sono 39 ma circa la metà si era già presentata in tribunale a maggio vincendo la causa, chiedono il pagamento di circa 8/9 mila euro ciascuno.

Ora, però, tutto quanto finirà nel piano concordatario, atteso per le prossime settimane.