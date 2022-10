Coronavirus: 174 nuovi casi oggi in provincia dove si registrano tre morti, calano però i ricoverati

Sono 1.352 i nuovi positivi al Covid oggi in Liguria, come sempre in numero inferiore al lunedì quando calano nel weekend i tamponi. Di questi 174 sono in provincia di Imperia, 194 nel savonese, 752 a Genova e 230 a La Spezia. Il dato emerge a fronte di 8.513 tamponi effettuati, dei quali 1.374 molecolari e 7.159 antigenici rapidi.

Aumenta rispetto a ieri tasso di positività che si fissa al 15,88%. Dopo diversi giorni aumenti cala il numero dei ricoverati: sia su base regionale, 255 (-4) di cui questi 10 (-1) in terapia intensiva che su quella provinciale. In Asl 1 Imperiese ci sono 36 persone ricoverate (-2 rispetto a ieri) e nessuno (-1) in terapia intensiva.

Oggi si registrano 3 morti, tutti all’ospedale di Sanremo: due donne di 77 e 94 anni e un uomo di 90. Calano anche le persone in isolamento domiciliare, oggi 8.719, ovvero 302 meno di ieri.

