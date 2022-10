Incidente mortale di domenica notte sulla A10: la Bmw aveva percorso 500 metri contromano prima dello schianto

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino straniero di ventotto anni, residente a Imperia indagato per il reato di omicidio stradale nonché di lesioni stradali di fuga ed omesso soccorso, in relazione ad un incidente mortale avvenuto all’alba di domenica 16 ottobre sull’Autostrada A/10 nell’ambito del Comune di Sanremo.

Avrebbe percorso circa 500 metri contromano, prima di schiantarsi contro il furgone, il 28enne ucraino Pavlo Bulavjtskji, costituitosi ieri dopo l’incidente, che ha provocato la morte dell’amico moldavo 56enne morto e il ferimento di una 30enne ucraina che viaggiavano sulla Bwm.

Gli accertamenti della Polizia stradale di Imperia, intervenuta per ricostruire la dinamica del sinistro, hanno consentito di ricostruire che nella circostanza la Bmw condotta dal 28enne, dopo aver percorso in contromano circa 500 metri all’interno della Galleria San Bartolomeo a doppio senso di circolazione per la presenza di un cantiere stradale, ha urtato violentemente l’autocarro che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

Le indagini della Stradale imperiese, in collaborazione con gli agenti Squadra Mobile di Imperia, ha portato all’identità del conducente, poi presentatosi in Commissariato a Sanremo.