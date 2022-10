Torna al Palazzo del Parco la rassegna teatrale “Fughe di teatro… e di umorismo a Bordighera”: la Giunta della città delle palme ne ha approvato lo svolgimento nella seduta del 13 ottobre scorso, con l’obiettivo di confermare l’ottimo successo di critica e pubblico delle precedenti edizioni.

Quattro gli appuntamenti previsti, in calendario tra il 10 dicembre 2022 ed il 19 febbraio 2023 con l’organizzazione e la direzione artistica di CMC scrl/Nido di Ragno Produzioni. Titoli e protagonisti degli spettacoli saranno resi noti in occasione della presentazione dell’intero calendario delle manifestazioni invernali e natalizie, di cui gli Assessorati Turismo e Manifestazioni stanno curando gli ultimi dettagli dopo un approfondito lavoro di pianificazione in stretta collaborazione con l’Ufficio Turismo e Cultura del Comune.​