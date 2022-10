Bordighera: ancora riconoscimenti Salone Internazionale dell’Umorismo tornato ad agosto 2022

Non si ferma l’eco del successo riscosso dal Salone Internazionale dell’Umorismo di Bordighera, tornato nell’agosto 2022 ad oltre vent’anni dall’ultima edizione, e dal volume “Palme, datteri e risate” che Paola Biribanti ha dedicato all’evento creato da Cesare Perfetto.



Ancora in questi giorni “Fumo di China”, prestigiosa rivista di critica ed informazione sul fumetto, ha parlato della manifestazione salutandone con soddisfazione la rinascita, frutto della collaborazione tra l’Associazione Salone Internazionale Umorismo e l’amministrazione Ingenito. L’articolo si aggiunge ad una ricca rassegna stampa, al grande riscontro sui social e alle numerose presentazioni del volume in tutta Italia; riconoscimenti importanti, così come i complimenti e gli auguri ricevuti tra gli altri da Sergio Staino e Renzo Arbore. Il Salone, una volta di più, si conferma quindi punto di riferimento amatissimo per il mondo dell’umorismo e patrimonio prezioso per la Città di Bordighera. ​