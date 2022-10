Viaggio in camper: cinque errori da evitare se si è alle prime armi

Viaggiare in camper è una avventura fantastica. In camper si ha la libertà di andare dove si vuole, quando si vuole. Non ci sono orari da rispettare e ci si può fermare dove si preferisce. Viaggiare in camper è un modo diverso per vivere il proprio Paese o scoprire nuovi luoghi.

In Italia ci sono diversi parcheggi per camper e aree attrezzate che ti permettono di sostare e vivere un'esperienza a contatto con la natura. Anche nel resto d’Europa, in generale, vi sono molti paesi che offrono la possibilità di sostare gratuitamente in aree attrezzate per i camper. Se non si possiede un camper, niente paura. Numerosissimi sono coloro che da anni scelgono di affittare camper per vivere questa avventura ogni qual volta lo si desideri.

Se sei un camperista alle prime armi, è sempre meglio fare attenzione ad alcuni dettagli prima della partenza per goderti il viaggio al 100%.

Per aiutarti, abbiamo stilato una lista di errori comuni che è meglio evitare in queste situazioni.

Ecco cinque errori da non commettere quando si viaggia in camper:

1. Portare troppo cibo con te

Avere qualcosa da sgranocchiare durante il viaggio è sempre una buona idea ma meglio non esagerare con il cibo. Il camper è un luogo chiuso e se il cibo si deteriora, può causare cattivo odore e fastidio agli altri viaggiatori. Non dimenticare di conservare il cibo in modo adeguato, prediligi cibi secchi e con lunga conservazione. Non lasciare il cibo nel camper per troppo tempo e stai attento alle temperature: caldo, freddo e umidità possono essere nemici del cibo ed è sempre meglio non sprecarlo. Non dimenticare inoltre di portare acqua potabile. L'acqua del rubinetto non è sempre sicura da bere e potrebbe essere necessario disinfettarla prima dell'uso.

2. Pianificare tutto o niente

Pianificare tutto nei minimi dettagli può essere un errore perché potresti non avere tempo per goderti il viaggio. Cerca di pianificare l'itinerario e le tappe principali, ma lascia del tempo libero per esplorare.

Allo stesso tempo non pianificare niente è problematico perché potresti non avere idea di cosa vedere o fare, e finire per sprecare il tuo tempo. Cerca un equilibrio: programma le tue attività principali, ma lascia spazio per l'imprevisto.

3. Non informarsi su pedaggi e modalità di pagamento

Potresti ritrovarti in difficoltà se non conosci il sistema di pagamento dei pedaggi. Informati prima di partire per evitare problemi durante il viaggio.

Anche se sembra assurdo, alcuni posti non accettano carte di credito o non tutte, altri invece accettano solo la moneta locale. Fai quindi attenzione e informati preventivamente su quanto e come devi pagare i singoli pedaggi. Un’ottima idea è quella di consultare Via Michelin, validissimo aiutante quando si tratta di viaggi, perché ti permette di controllare prezzi e distanze anticipatamente e organizzare perfettamente il tuo viaggio.

4. Non fissare bagagli e scatole all’interno del veicolo

Generalmente i camper sono dotati di cinture di sicurezza per gli oggetti e il mobilio ma è sempre meglio controllare una volta in più che tutto sia correttamente fissato. Non fissare bagagli e scatole all’interno del veicolo è pericoloso perché potrebbero cadere in caso di incidente o strada scostante. Deve essere fissato tutto in modo che non si muova, anche se non è possibile evitare che alcuni oggetti si spostino durante il tragitto. Per questi motivi e non solo è sempre meglio guidare con molta prudenza, soprattutto se non si è abituati a guidare un camper.

5. Portare tanti vestiti e oggetti inutili

Portare con sé tanti vestiti e oggetti superflui è molto scomodo perché i troppi bagagli ingombrano il camper e potrebbe diventare difficile da guidare. Pertanto, è importante fare una valutazione attenta di ciò che si intende portare prima di partire.

Fai una buona selezione di tutte le cose che ti servono realmente come vestiti e oggetti che usi quotidianamente e lascia a casa ciò che potrebbe rivelarsi poco utile.

Con queste piccole attenzioni puoi migliorare notevolmente la tua esperienza in camper, specialmente se sei alle prime armi e goderti la tua avventura in serenità e spensieratezza.